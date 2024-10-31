Bakan Uraloğlu Bağdat\'ta Büyükelçiliği Ziyaret Etti

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'nci Toplantısı için gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'inci Toplantısı için gittiğimiz Bağdat'ta Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Anıl Bora İnan ve Büyükelçiliğimizde görevli personelimizle bir araya geldik" dedi.