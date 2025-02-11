Bakan Uraloğlu, Cenevre\'de Ulaştırma Temaslarını Sürdürüyor

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87'nci Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılara katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarına devam ediyor. Uraloğlu, BMAEK İcra Sekreteri Tatiana Molcean, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Uraloğlu, gerçekleştirdiği görüşmelere dair sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımları yaptı:

"BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Sürdürülebilir ulaştırma, bölgesel iş birliği ve lojistik altyapının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ulaştırma koridorlarının genişletilmesine yönelik ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. BMAEK ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

"İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirme, bölgesel bağlantıyı artırma ve sürdürülebilir altyapı projelerini hayata geçirme konularını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ortak projeleri geliştirerek ticaret ve ulaştırma koridorlarımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız."

"Irak Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ile görüştük. Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırma hedefimizi sürdüreceğiz."