Bakan Uraloğlu, Dereboğazı-Antalya yoluna 2027 başında ihale yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Dereboğazı-Antalya yoluna 2027 başında ihale yapılacağını açıkladı

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Bakan Uraloğlu, Dereboğazı-Antalya yoluna 2027 başında ihale yapılacağını açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da ulaşım sektörü temsilcilerinin taleplerini dinledi. Uraloğlu, Dereboğazı-Antalya yolunun bölünmüş yol olacağını, ihalesinin 2027 başında yapılacağını söyledi.

ULAŞIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta programı kapsamında bir nakliyat şirketinin garajında düzenlenen programa katılarak ulaşım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, program sırasında özel bir hava yolu şirketine ait tek motorlu uçağın gösteri uçuşunu izledi. Isparta'ya 1 yıl içerisinde ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini, ondan önce de çeşitli görevlerle sıkça geldiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Isparta'mızın ihtiyaçlarını biliyorum. Bunu sayın milletvekili arkadaşlarımızla, belediye başkanımızla da zaman zaman konuşuyoruz. En önemli konulardan biri olan ve hepinizin merakla beklediği Dereboğazı- Antalya yolunun bölünmüş yol olarak yapılması olduğundan haberdarım. Bugün size buradan bu müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile veriyorum. Projesi, etüdü en kısa zamanda tamamlanacak ve 2027 yılı başında ihalesini yaparak geç kalan bu yatırımı Allah'ın izniyle gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Bakanlık olarak son yıllarda yapılan yatırımları da değerlendiren Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da önemli bir aşama kaydettiğini ifade etti.

TALEPLERİ NOT ALDI

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, Şoförler Odası, Kamyoncular Kooperatifi, Halk Otobüsleri Kooperatifi başkanları söz alarak sektörleriyle ilgili sorunları ve talepleri aktardı. Talepleri not alan Bakan Uraloğlu, çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, toplantıyı sonlandırdı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu daha sonra özel uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: DHA
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