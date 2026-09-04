Bakan Uraloğlu, Gediz Buruncuk Köprüsü'nün restorasyonla yeniden hizmete açıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu, Gediz Buruncuk Köprüsü'nün restorasyonla yeniden hizmete açıldığını duyurdu

Bakan Uraloğlu, Gediz Buruncuk Köprüsü\'nün restorasyonla yeniden hizmete açıldığını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'deki Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü'nün aslına uygun restore edilerek yeniden hizmete sunulduğunu açıkladı. Bakan, bugüne kadar 532 tarihi köprünün restorasyonunun tamamlandığını, 48'inde ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

'BU TOPRAKLARIN HAFIZASINI DA KORUYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de programı kapsamında Tarihi Gediz Buruncuk Köprüsü açılış törenine katıldı. Törende Bakan Uraloğlu'na İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen eşlik etti. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün burada, 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde inşa edilen Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü'nü aslına uygun biçimde restore ederek yeniden sizlerin hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz. Kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesi mümkün değildir. Anadolu bir mirasın sahibi olmak değil, o mirası taşımayı bilmektir. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz; sadece yollar, köprüler, limanlar, demir yolu hatları inşa etmiyor; aynı zamanda bu toprakların hafızasını da koruyoruz" dedi.

'RESTORASYON ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar; en son Tarihi Sangarios Köprüsü'yle birlikte, Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır On Gözlü Köprü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'dir. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

'BÖLGENİN ULAŞIMINA TURİSTİK YENİ BİR SOLUK KAZANDIRDIK'

"Menemen'in kuzeyinde, Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü, bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından biridir" diyen Bakan Uraloğlu, "166,5 metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle, yani Bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü; 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla yapılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı, ana yol güzergahının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam ediyordu. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin, yoğun kullanımın ve zamanın aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup, yıpranan ve donatılardaki korozyonla hasar gören köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırdık. Köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı proje kapsamında tamamlayarak köprümüzü hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık; bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık" dedi.

'İZMİR'E HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Son 24 yılda İzmir'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 349 milyar TL yatırım gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile İzmir'i bütün illere bağlayana kadar meşhur Sabuncubeli Tüneli'ne kadar yaptık ve devam edeceğiz. Yakında beklediğiniz Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi var. Biraz geciktiğimizin farkındayız. Ancak elimiz üzerinde. İnşallah onu da bitirip İzmirlilere hizmetine sunacağız. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu tamamlayarak yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediyelerimizin yaptığı hizmetleri de desteklemeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Gediz Buruncuk Köprüsü'nün restorasyonla yeniden hizmete açıldığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:40:48. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Gediz Buruncuk Köprüsü'nün restorasyonla yeniden hizmete açıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement