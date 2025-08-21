Bakan Uraloğlu, Iğdır'da Hızlı Demiryolu Hattı'nın Temel Atma Törenine Katılacak - Son Dakika
Bakan Uraloğlu, Iğdır'da Hızlı Demiryolu Hattı'nın Temel Atma Törenine Katılacak

21.08.2025 21:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı'nın temel atma töreni için önümüzdeki günlerde bir dizi temas gerçekleştirecek. Uraloğlu, Iğdır'da Valilik ve AK Parti yetkilileri tarafından karşılandı. Projenin bölgeye sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkılar değerlendirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temel atma töreni için geldiği Iğdır'da protokol tarafından karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'a geldi. Bakan Uraloğlu, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz tarafından karşılandı. Bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan ve Iğdır'ın kalkınmasına önemli katkı sağlaması beklenen hızlı demiryolu hattının temel atma törenine katılacak olan Bakan Uraloğlu, çeşitli temaslarda da bulunacak. Ziyaret kapsamında projenin bölgeye sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkılar değerlendirilecek ve Iğdır halkının talepleri dinlenecek. Temel atma töreni yarın saat 11.00'da gerçekleşecek. - IĞDIR

Kaynak: İHA

