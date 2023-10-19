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Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gazetecilere iletişim desteği sağlıyor - Son Dakika

Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gazetecilere iletişim desteği sağlıyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:04

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden gazetecilere ücretsiz dakika, kısa mesaj ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, gazetecilere iletişim konusunda sıkıntı yaşamamaları adına GSM operatörlerinin iş birliği ile destek verdiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık dışı vahşeti dünyaya duyurmaya devam edeceklerini ifade etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden gazetecilere ücretsiz dakika, kısa mesaj ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de işlediği insanlık dışı vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak için zor şartlarda görevlerini yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza, iletişim konusunda sıkıntı yaşamamaları adına GSM operatörlerimizin iş birliği ile ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak; devletimiz ve bakanlığımız ile bölgedeki gazetecilerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gazetecilere iletişim desteği sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gazetecilere iletişim desteği sağlıyor - Son Dakika
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