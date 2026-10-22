Bakan Uraloğlu: "(İstanbul Havalimanı) Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475’inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: "(İstanbul Havalimanı) Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475’inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda hizmete açılan 4. ana piste ilişkin, "Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475’inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hizmete açılan 4. ana piste ilişkin, "Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül tarihinde verdiği ilk kalkış müsaadesiyle hizmete açılan 4. ana piste ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hizmete açılan 4. ana pistten 15 Ekim tarihine kadar toplam 1738 kalkış gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotalarının kullanıldığını, 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandığını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandığını vurguladı.

"Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı"

İstanbul Havalimanı'nda yer alan 4. ana pistten gerçekleştirilen uçuşların 1738 uçuşun 1475'inde standart aletli kalkış rotalarının kullanıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı, 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı. Bu sayı, aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen 22 bin 118 kalkışın yüzde 7,9'una karşılık geliyor. Söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandı. Yeni pistimiz, özellikle doğu yönünde alternatif bir kalkış imkanı sağlayarak hava trafiğini rahatlatıyor. 18 Eylül-15 Ekim dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: "(İstanbul Havalimanı) Yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 1475’inde standart aletli kalkış rotaları kullanıldı" - Son Dakika
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