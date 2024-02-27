Politika

Bakan Uraloğlu: "Konya'ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandırılacak"

KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandırılacağını belirterek, proje çalışmalarını Konya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Raylı Sistem Proje Tanıtım ve Sedirler Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen Sedirler Köprülü Kavşağı açılışı ve Konya Raylı Sistem Projeleri Tanıtım Programı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Öğleden önce Beyşehir-Seydişehir yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Hamdolsun hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sedirler Köprülü Kavşağı da Konya'da trafik akışını düzenleyerek hem şehrimizin çehresini değiştirecek hem de vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sunuyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

"Konya Büyükşehir Belediyemiz ile yeni projeler geliştiriyoruz"

Projeleri tamamlanan ve yapımına başlanan raylı sistemler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "KONYARAY Projesini de başlattık. Toplamda 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. Geçen yıl 28 Nisan'da yer teslimini yaptığımız projemizin 1. etabı olan 19,7 km'lik Konya Gar -Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 Hatta YHT, 2 hatta da Konyaray banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapacağız. Yeni inşa edilmekte olan istasyonları, modern, hızlı ve konforlu işletim sistemi ile bu hat yüzey metro özelliğiyle Konyalıların hizmetinde olacak. 13 istasyonun bulunduğu bu sistem sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. İlk etabın ardından; Konya 2. - 3. Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2. etaptaki hattımızı çift hat olarak inşa edeceğiz. Kaşınhanı - Konya Gar, Kayacık Lojistik - Pınarbaşı arasındaki 3. Etaba ise 4 Hattın yapılmasını planlıyoruz. 1992 yılında hizmete açılan 21,7 km uzunluğundaki Alaaddin-Kampüs raylı sistem hattı ve 2016 yılında hizmete giren 6 km uzunluğundaki 7 istasyondan oluşan Adliye Hattı Konya'da yıllardır hizmete devam ediyor. Konya; kent içi raylı sistem hatları çalışmalarının yürütülmesinde bakanlığımızca destek verdiğimiz en önemli şehirlerden bir tanesidir. Konya'nın kent içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni kent içi raylı sistem projeleri için de hem bakanlığımız hem de Konya Büyükşehir Belediyemiz yeni projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Bu hatlar; 20 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem Hattı, İlk etabı Büyükşehir Belediyemizce ihale edilen Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın 10 kilometre uzunluğundaki 2. etap 10 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem Hattı ve 15,6 kilometre uzunluğunda Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Tramvay Hattı'dır. Özetle bakanlığımız Konya'ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandıracaktır. Kısaca Bakanlığımızın hayata geçireceği projelere dair bazı detay bilgileri paylaşmak istiyorum. Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Hattı ile yüksek yoğunluğa sahip koridorda hız ve konforu arttıracak metro hattımız hizmet verecek. Proje çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütüyoruz. Konya şehir merkezini ring şeklinde saran Fetih Caddesi tramvay hattı ile mevcut ve planlanan tüm raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlayarak Konya raylı sistem ağının en efektif biçimde hizmet vermesini sağlayacağız. Hattın projelendirme çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmektedir. Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Raylı Sistem Hattı'nı bitirdiğimiz Konya Büyükşehir Belediyemizin yapımına devam ettiği Barış Caddesi Tramvayı ile Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı, Fetih Caddesi- Ahmet Özcan Tramvay Hattı ve Alaaddin-Adliye Tramvay Hatları arasında entegrasyon sağlanmış olacak. Böylece Konyalı hemşehrilerimizin ulaşım modlarına erişimi artacak ve hayatları daha da kolaylaşacak. Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattımızın 2.Etabının ihale hazırlıklarını sürdürdüğümüzü de sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"Raylı sistem hatlarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Konya'nın gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyulan hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Konyalılar her zaman hakkı savundu, hakkın ve haklının yanında oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde neredeyse yüzde 73 oy oranı ile Cumhurbaşkanımızın ve cumhur ittifakının yanında yer aldı. Canı gönülden inanıyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakına kazandıracağız. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle Konya'ya kazandıracağımız raylı sistem hatlarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin adına sizlere teşekkür ediyoruz"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Bugün ilimiz açısından kamu hizmetlerinden yararlanmasında önemli, anlamlı bir gün. Konya Raylı Sistem Projesinin hem tanıtılması hem de önemli bir kavşağın açılması yönünde hep beraber burada toplanmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Milli düzeyde belirlemiş olduğunuz stratejiler doğrultusunda Konya'mızda hem mahalli idareler, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimler arasında tam bir koordinasyon ve iletişim halinde sonuç odaklı olarak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakanımızın özellikle ulaşım altyapısının, iletişim altyapısının, bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi ilimizde uyguluyor olmasından hem müteşekkiriz hem de çok kısa zamanda Konya'mıza özel bir hassasiyet göstererek buralara teşrif etmesi bütün genel müdürleriyle beraber ayrıca ilimiz açısından anlamlı, önemlidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin raylı sistem uzunluğu en yüksek şehirlerinden birisi olacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tanıtımı yapılan hattın bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugüne kadar Konya'mıza 1986 yılından itibaren toplam 27 kilometre raylı sistem hattı yapılmıştı. Şimdi banliyö, Konya Hattımızın ihale edilen kısmı 17.5 kilometre. Barış Caddesi tramvay hattımız, bunun müşavirlik ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah temelini bu yıl atmayı planlıyoruz. Ayrıca adliye, şehir hastanesi, yeni sanayi sitesi hattının da ihalesini yaptık. Bunun toplam uzunluğu 27 kilometre. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu yıl temelini atacağımız mevcut raylı sistem hattı kadar yeni bir raylı sistemi şehrimize kazandırmış olacağız. Konya Ray da ilave edersek neredeyse bu yıl başlanmış ya da ihalesi yapılmış işlerimizin toplamı raylı sistemimizin iki katı büyüklüğünde olacak. Ayrıca bakanlığımızın yapacağı bu hatları da birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi Konya 50 yıllık vizyonunda tüm ulaşım altyapısını tamamlamış bir şehir olacak. Bunlar tamamlandığında Konya, Anadolu'nun göbeğinde Selçuklu'nun payitahtında Türkiye'nin raylı sistem uzunluğu en yüksek şehirlerinden birisi olacak" dedi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek Sedirler Köprülü Kavşağının da açılışı gerçekleştirildi.