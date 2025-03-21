Bakan Uraloğlu, Malatya'da Deprem Konutları ve Altyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu, Malatya'da Deprem Konutları ve Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da devam eden deprem konutları ve altyapı projelerini yerinde inceledi. 44,3 kilometrelik yol projesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Uraloğlu, altyapı çalışmalarının içme suyu, kanalizasyon ve enerji hatları ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

21.03.2025 18:49
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Bakan Uraloğlu, Malatya'da deprem konutları ve altyapı çalışmalarını inceledi

Bakan Uraloğlu: "Deprem bölgesinde tüm çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor"

MALATYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da deprem konutları ve bağlantı yollarını inceledi. 44,3 kilometrelik yol projesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Uraloğlu, çalışmaların içme suyu, kanalizasyon ve enerji hatlarıyla birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da devam eden yatırımları incelemek üzere kente geldi. Bakan Uraloğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce 2 bölge deprem konutları ve bağlantı yollarının şantiyesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrası yeni yerleşim alanları için gerekli olan ulaşım ve altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Bakanlık olarak 8 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında Malatya'da toplam 44,3 kilometrelik yol inşaatına devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "An itibarıyla 29,5 kilometrelik bölümü tamamladık. Ay sonuna kadar 32 kilometreye ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar ise tüm projeyi tamamlayacağız" dedi.

4,4 milyar liralık proje

Proje kapsamında yol inşaatının yanı sıra içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekom ve aydınlatma hatlarının da tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 4,4 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi ile TOKİ 1. ve 2. bölgelere hizmet edecek şekilde D-300 karayolu üzerindeki iki kavşağı da planladık. Çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki metro yatırımları

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da devam eden metro projelerine de değinerek, Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nin talebi üzerine hayata geçirildiğini vurguladı. Projenin 4,5 kilometrelik bir hat olduğunu belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın yetkilendirmesiyle bakanlık olarak projeyi biz yürütüyoruz. Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde olan bir proje değil" dedi.

Uraloğlu, spekülatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yani burada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden olan bir şey değil. Onların zihninde bile olmayan ya da onun tayfasının zihninde bile olmayan bir işi yapıyoruz. Onun için kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin. İşin doğrusu bu, biz yolumuza devam ediyoruz. Biz milletimize, İstanbul'umuza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim odağımız iştir. Bizim odağımız, bize verilen görevi Allah rızası için yapmaktır. Leylim Ley dolaşarak başka amaçla uğraşmak değildir. Onun için biz bu yolda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Bu projemizde bu vesileyle hayırlı, uğurlu olsun. Evet. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Malatya'da Deprem Konutları ve Altyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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