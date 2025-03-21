Bakan Uraloğlu'ndan Malatya'ya Hızlı Tren Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu'ndan Malatya'ya Hızlı Tren Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatyalılara hızlı tren projesinin müjdesini vererek, demiryolu projelerinin tamamlandığını ve bunları hayata geçireceklerini açıkladı.

21.03.2025 21:09
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Bakan Uraloğlu'dan Malatyalılara hızlı tren müjdesi

MALATYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Malatya-Sivas-Malatya- Narlı üzerinde Akdeniz'e ulaşan demiryolu projelerimizi bitirdik. Projeyi hayata geçirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nın Geleneksel İftar Programına katıldı. AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, partinin milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı programda konuşan Bakan Uraloğlu, Malatyalılara ne söz verildi ise hayata geçirildiğini kaydetti.

"36 kilometre olan bölünmüş yol ağınızı 471 kilometreye çıkardık"

AK Parti iktidarlarında Malatya'ya kazandırılan hizmetlere dair bilgilerde paylaşan Bakan Uraloğlu, "Kuzey kuşak çevre yolu sözünü vermiştik. 53 kilometre uzunluğundaki yolun 38 kilometrelik kısmını tamamlayarak hizmete açtık. Geri kalan bölümünü ise yılın sonunda tamamlayarak hizmete açacağız. Malatya'mızda bölünmüş yol uzunluğu sadece 36 kilometre idi, biz bunu 471 kilometreye çıkardık. Sıcak karışımlı kaplamalı yolumuz yoktu bunu da 350 kilometrelik bir seviyeye getirdik. Bir çok yolumuzu beraberinde yaptık. Demir yollarında mevcut hatları yeni baştan iyileştirdik" dedi.

"Malatya'mızı hızlı tren ile buluşturacağız"

Malatya'yı hızlı tren ağları ile buluşturmak için gayret ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Gerek Malatya-Sivas gerekse Malatya-Narlı üzerinde Akdeniz'e ulaşan demiryolu projelerimizi bitirdik. Bu projeleri hayata geçirmek gayreti içerisinde olacağız. Deprem konutların bağlantı yollarını da bitiriyoruz. Yıl sonuna kadar bu yolları tamamlamış olacağız" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Malatya'ya Hızlı Tren Müjdesi - Son Dakika

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