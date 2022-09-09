Bakan Varank: Katma değerin anahtarı yazılımda, tasarımda

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesini yakalayabileceğini belirterek, "Katma değerin anahtarı nerede? Siz genç kardeşlerimizde, yazılımda, tasarımda. Bu alanlarda ne kadar çok insan yetiştirirsek Türkiye'yi de bu manada muasır medeniyetler seviyesinin üzerine o kadar kolay çıkarabiliriz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde 1 Eylül'de başlayan ve 11 Eylül'e kadar devam edecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı'na katılan 20'den fazla ülkeden yaklaşık 600 katılımcı kampta kurdukları takımlarla oyun geliştirme proje çalışmaları yapıyor. Vadideki Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi'nde oyun geliştirme ve global ekosistem buluşmalarında 'hyper casual' oyunlar başta olmak üzere 'mid-core' ve 'consol profe' tasarımlarıyla yeni nesil metaverse blockchain, NFT ve VR oyun projeleri geliştirme çalışmaları yapılıyor.