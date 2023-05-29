Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek istifaya davet etti - Son Dakika
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Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek istifaya davet etti

29.05.2023 11:55

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir istifa çağrısı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Bakan Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" ifadelerine yer verdi.

Nefeslerin tutulduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapılan ikinci turla tamamlandıSeçimin ilk turunda Erdoğan yüzde 49.52 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'de kaldı. Yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekledi. İlk tur öncesi yarıştan çekilen Muharrem İnce ise tarafsız kaldı. İlk turda yüzde 50 artı 1'i yakalayamayan Erdoğan, ikinci tura Meclis'te Cumhur İttifakı çoğunluğunun moraliyle katıldı.

2018'DEKİ OY ORANINI KORUDU

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.6 oy alan Erdoğan, bu seçimde de oy oranını koruyarak yüzde 52.14 ile yeniden seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte bugüne kadar genel ve yerel seçimler ile referandumlarla 17'nci Seçim başarısına ulaşmış oldu. Kılıçdaroğlu ise ilk tura göre oy oranını yüzde 47.86'ya çıkarmasına karşın kaybetti.

BAKAN VARANK'TAN ÇAĞRI: İSTİFA ETSEN Mİ ARTIK

Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından muhalefet kanadında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'na tepki var. Sosyal medyadan paylaşım yapan birçok isim Kılıçdaroğlu'na "Artık bırak" çağrısında bulundu. Seçimlerden istediği sonucu alamayan Kılıçdaroğlu'na bir istifa çağrısı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Bakan Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı;

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek istifaya davet etti
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Son Dakika Politika Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek istifaya davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek istifaya davet etti - Son Dakika
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