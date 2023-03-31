Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Togg'un direksiyonuna geçecek! Pazartesi günü siparişi teslim ediliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Togg'un direksiyonuna geçecek! Pazartesi günü siparişi teslim ediliyor

01.04.2023 10:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un ilk ve ikinci siparişlerine ilişkin, "İnşallah Pazartesi günü Emine Hanım ile beraber ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz" dedi. Sözlerini sürdüren Varank, "Ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevumuzu aldık, inşallah ikinci aracı da Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB binası basın merkezinde, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Programı'nın sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

"MUHALEFET GÖZ BOYAYICI VAATLER ORTAYA KOYUYOR"

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, " Türkiye'ye yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı ile bir kaos düzeni vadeden Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden sonra farklı açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de şöyle: Teşvikler verip insanları afet bölgelerinde yatırım yapmasını sağlayacağız. Bakınız biz zaten depremde yıkıma uğrayan ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil ettiğimizi ve bu ilçeleri en üst seviye teşviklerden faydalandıracağımızı ilan etmiştik. İşte görüyorsunuz, muhalefetin en büyük sorunu bu. Aynısını Amerika'dan ithal danışmanları ile hazırladıkları sözüm ona vizyon belgelerinde de yaptılar. Mevcut durumu araştırmadan, göz boyayıcı vaatler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bizim zaten hayata geçirdiğimiz ne varsa bulun bunu vaat olarak vatandaşlarımızın önüne koyuyorlar. İnsan bir şey söylemeden önce onunla ilgili araştırma yapmaz mı? Ama derdiniz iş yapmak değil göz boyamak olunca demek ki hiçbir şeyin önünü arkasını araştırmadan bu vaatleri ortaya atıyorsunuz" dedi.

PAZARTESİ İLK İKİ SİPARİŞ TESLİM EDİLECEK

Bakan Varank, ikinci Togg'un kime ve ne zaman verileceğinin sorulması üzerine, "İnşallah Pazartesi günü Emine Hanım ile beraber sipariş ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz. Ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevumuzu aldık, inşallah ikinci aracı da Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra şirket planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • mustafa kemal ünal: eee parasını ödeyip ön sipariş verenlerin ki ne olacak onlar daha ne kadar bekleyecek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bu araba olamaz,gemidir.Zaten iha yok,siha yok,bor yok, doğalgaz zaten yok,21 sene sıfır hizmet.Ben hay hay Kemal,hepsini çöpe atarım, daha iyisini yaparım zaten,hele bir geleyim. Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
  • ahmet kaya: bir arabam yok reisimiz o arabayı bize ailemize hediye ederse bizi mutlu etmiş olur Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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TOGG'da ilk sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pazartesi günü teslim ediliyor TOGG'da ilk sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pazartesi günü teslim ediliyor 21'İNCİ SIRADAKİ TOGG ALICISI ARAÇ GELİNCE YAKINLARIMLA BİRER TUR ATACAĞIZ 21'İNCİ SIRADAKİ TOGG ALICISI ARAÇ GELİNCE YAKINLARIMLA BİRER TUR ATACAĞIZ

Mustafa Varank, TOGG, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Togg'un direksiyonuna geçecek! Pazartesi günü siparişi teslim ediliyor - Son Dakika


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