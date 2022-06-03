Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak - Son Dakika
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Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak

03.06.2022 14:14
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak" dedi.

Aksaray Belediyesi'nce düzenlenen 'Aksaray Bilim Festivali', Solo Türk gösterisiyle başladı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İstiyoruz ki gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar. İnanıyorum ki burada biriktirecekleri tecrübe, onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahip olacak. Bu festival, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun yayılmasına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlığa faydalı, ahlaklı Türk gençlerinin yetişmesine katkı sunacak çünkü bugünün mucitleri olan sizler, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin de mimarları olacaksınız" diye konuştu.

Bakan Varank, ilkokuldan başlanarak tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Tabi bunun bir takım oyunu olduğunu unutmamamız gerekiyor ancak birlikte olursak el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor. Bu manada sizin en büyük destekçiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biziz. Bizim görevimiz; tüm imkan, altyapı ve desteklerden faydalandırarak başarıya giden bu yolda size yol arkadaşlığı yapmaktır. Biz istiyoruz ki başlattığımız 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile Türkiye; en başarılı bilim insanlarını yetiştirsin, en ileri alanlarda kendi teknolojisini geliştirsin, en özgün tasarımı yapsın, en iyi ürünü üretsin, en büyük markaları çıkarsın, işte bu doğrultuda evlatlarımızı bilime ve teknolojiye ısındırmak için ilkokuldan başlayarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. 'HERKESİ UZAY YOLCULUĞUNA BAŞVURMAYA DAVET EDİYORUM'Uzaya gönderilecek kişinin, gençlere rol model olacağı kaydeden Bakan Varank, "2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi duyurmuştuk. Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar 'uzaya.gov.tr' internet adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecekler. Üniversite mezunu 45 yaşından genç ve belirli bölümlerde, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında mezun olmuş arkadaşlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın "Ben Nobel kazanmak için bu yola çıkmadım. Ben insanlığın faydasına olacak, acaba kanser hastalığına nasıl çare bulurum, tüm insanlığa ve ülkeme nasıl hizmet ederim, bunu hedefleyerek yola çıktım. Nobel onun arkasından geldi" sözlerini hatırlatan Bakan Varank, ailelere ve öğretmenlere bilim ve teknoloji farkındalığının oluşturulması için çağrıda bulundu.


Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak
YORUMLAR
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Bakan Varank elektrikli scooter kullandı Bakan Varank elektrikli scooter kullandı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi'nde konuştu: (2) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi'nde konuştu: (2)
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Politika, Son Dakika

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