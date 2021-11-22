Üye Girişi
Son dakika... Bakan Yanık: "Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Yanık: "Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir"

22.11.2021 17:08

Son dakika haber: - Bakan Yanık: "Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınların Türkiye sosyolojisi içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir.

- Bakan Yanık: "Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınların Türkiye sosyolojisi içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir. Bugün tersini söyleyen muhalefet söylemlerine bakmayın, kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir. Bunu da hepsi gayet iyi bilirler" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, düzenlenen "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı"na katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Derya Yanık, AK Parti iktidarının kadının toplumdaki yerini, kadına gerçek anlamda teslim ettiği söyledi.

"Bizim teşkilatımızda küçük görev, büyük görev yoktur"

Görev ayrımı olmaksızın AK Parti teşkilatındaki herkesin Türkiye için çalıştığını ve her kademenin önemli olduğunu ifade eden Yanık, "Ben teşkilatı bir saat metaforu ile açıklıyorum. Saat vakti göstermek için vardır. Vakti gösterebilmek için bütün parçalarının yerinde olması lazım. Dünyanın en kıymetli madenlerinin birisinden saat yapabilirsiniz. Ama eğer o küçücük yelkovan ya da akrep gösteren o ince çizgi yoksa vakti göstermez. Dolayısıyla saat olmaktan çıkar. İşte teşkilat bir saat gibi. Bütün parçalarının yerinde olması gerektiği, en küçük parçasının olmadığı zaman asıl işlevini yerine getiremeyecek bir yapıdır. O yüzden AK Parti mekanizması teşkilatın kıymetini ve değerini en başından beri bilir ve her bir parçanın da ne kadar önemli olduğunu bilir.

Bizim teşkilatımızda küçük görev, büyük görev yoktur. Mahalle temsilcisinden mahalle yönetimine kadar, milletvekili, meclis üyesine kadar bütün görevler kendi durduğu yerde, görevini ifa ettiği alanda bir anlam ifade eder. Olmadığı zaman o büyük mekanizma işlemez ve bir yerde tıkanır kalır. Teşkilat bu anlamda çok kıymetli" dedi.

"Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir"

AK Parti iktidarının kadına önem vererek toplumun her alanında kadınlara eşitlik sağladığını belirten Bakan Yanık şöyle devam etti:

"Kadın Kolları, AK Parti'nin hem seçmeni hem de AK Parti'nin hareket noktası, motivasyon noktası olarak çok önemlidir. AK Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 54'ü kadınlardan, AK Parti teşkilatının da hareket noktası, motivasyonunu sağlayan yapı olarak kadınlardan müteşekkil. Hepimizin çok iyi bildiği ve unutmamamız gereken bir gerçek var. Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını, sadece siyasette değil siyasetle başlayan ve sonraki süreçte de kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir. Kadınların Türkiye sosyolojisi içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir. Bugün tersini söyleyen muhalefet söylemlerine bakmayın, kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir. Bunu da hepsi gayet iyi bilirler. Üstelik bu 'seçimden seçime kadınların gönlünü kazanalım, onlara şık birkaç cümle söyleyelim' değil. Sahici esaslı gerçek içeriden gelen en başından Cumhurbaşkanı'nın siyaseten belki hiç iddiası yokken 1990'ların başında kendi bulunduğu hareket içerisinde belki pek çok insanı karşısına alarak başlattığı bir harekettir.

Son dakika... Bakan Yanık: Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir
Son dakika... Bakan Yanık: Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir
Son dakika... Bakan Yanık: Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir
Son dakika... Bakan Yanık: Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir

Derya Yanık, Muhalefet, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Yanık: 'Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir' - Son Dakika


Son Dakika

İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı 17:26 İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi 17:11 Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!

Son Dakika Haberleri
17:45 Ceza kesilen alkollü genç, karakoldan çıktıktan sonra sokak tabelasına asılı olarak bulundu
17:44 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi
17:42 TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın
17:24 İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni
17:24 Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap
17:15 Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu         
17:18
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 18:12:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Yanık: "Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement