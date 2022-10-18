Bakan Yanık: Roman vatandaşlarımız için konut çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık: Roman vatandaşlarımız için konut çalışmalarımızı sürdürüyoruz

18.10.2022 15:26
Bakan Yanık: Roman vatandaşlarımız için konut çalışmalarımızı sürdürüyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun, yatay mimaride 1071 konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun, yatay mimaride 1071 konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Ankara'da 75'inci Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Roman asıllı vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bölgeleri temsil eden milletvekilleri ile bir araya geldi. Bakan Yanık, Roman vatandaşlara yönelik barınma, eğitim, kadınların istihdama katılımı ve gençlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yanık, bu doğrultuda ilkini 2016 yılında uygulamaya koydukları 'Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yeni versiyonunun oluşturulması, koordinasyon ile sevk ve idareyle alakalı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaları, farkındalık ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması noktasında yürüttüklerine işaret eden Yanık, "Roman vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal yardımlarımız üzerinden konut desteği sağlıyoruz. Çevre Bakanlığı ile Roman vatandaşlara özel konut sayısının biraz daha artırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1071 adet konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerde çeşitli hizmetler veren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ve dezavantajlı tüm bölgelerde Aile Destek Merkezleri (ADEM) sayılarını da artıracaklarını bildirdi. Bu doğrultuda hem ADEM'ler hem de SODAM'lar için ayrıca bir müfredat çalışması yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ana çalışma başlıkları içinde olmak üzere müfredat çalışacaklar. Ortak bir eğitim formasyonu temin etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerdeki kadınlar açısından kooperatiflerin yaygınlaştırılmasına yönelik devam eden çalışmalara da değinerek, "Orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyecek somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendirmeye, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Bakan Kurum: 'İlk evim projesi kapsamında alt yapısı tamamlanmış arsaları vatandaşımıza sunuyoruz' ŞANLIURFA - Bakan Kurum: 'İlk evim projesi kapsamında alt yapısı tamamlanmış arsaları vatandaşımıza sunuyoruz' AA Çevre Forumu'nun ana gündemi 'iklim değişikliği' olacak AA Çevre Forumu'nun ana gündemi 'iklim değişikliği' olacak
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Derya Yanık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık: Roman vatandaşlarımız için konut çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: Roman vatandaşlarımız için konut çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement