Bakan Yardımcısı Aydın\'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Aydın, açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sürecin siyaset üstü bir anlayışla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Yardımcısı Aydın, Türkiye'nin kritik bir dönemeçten geçtiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecini sığ düşüncelere, siyasal ve ideolojik çekişmelere feda edenler, bunun vebalini tarih önünde taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplumsal vicdanı yaralayacak söz ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Aydın, süreci engelleyecek ya da erteleyecek tutumların telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Aydın, "Tarihin bize nadiren sunduğu kritik bir dönemeçteyiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde siyaset üstü bir anlayışla hareket etmek, günlük politik hesapların ötesine geçmek mecburiyetindeyiz. Şimdi toplumsal birlikteliği zedeleyen her türlü tutumu geride bırakma, ortak geleceğimiz için aynı safta durma zamanıdır. Bu dönem ya 'Türkiye'nin huzura kavuştuğu dönemeç' olarak hatırlanacak yada fırsatın kaçırıldığı kırılma noktası olarak kaydedilecektir. Biz, bu fırsatı heba etmeyecek kadar büyük bir milletiz. Türkiye yüzyılında kararlılığı ve cesareti ile aziz milletimizle birlikte her daim yol yürüyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miras terörsüz Türkiye olacaktır. Kardeşliğimizin gücüyle başaracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN