Bakan Yardımcısı Duran, KKTC'nin milli otomobili 'GÜNSEL' ile test sürüşü yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Duran, KKTC'nin milli otomobili 'GÜNSEL' ile test sürüşü yaptı

20.10.2022 11:45
Bakan Yardımcısı Duran, KKTC'nin milli otomobili 'GÜNSEL' ile test sürüşü yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, KKTC'nin yerli ve milli otomobili "GÜNSEL B9" ile test sürüşü yaparak, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, KKTC'nin yerli ve milli otomobili "GÜNSEL B9" ile test sürüşü yaparak, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini de ziyaret ederek, KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Duran'a ziyaretinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un yanı sıra Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından beraberindeki heyetle üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Duran, GÜNSEL'in seri üretim hazırlıkları ile ilgili de bilgi aldı.

"Seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "GÜNSEL'le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz" ifadesini kullandı.

GÜNSEL B9'un sürüş performansını da çok başarılı bulduğunu söyleyen Duran, "Aracın hızlanması, yavaşlaması, yol tutuşu ve sürüş konforunu çok başarılı buldum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

" Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek bize her zaman güç veriyor"

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, "Türkiye'mizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan Duran'ı üretim tesislerimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Nezaket dolu ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

GÜNSEL'in seri üretim hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, "GÜNSEL'in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize her zaman güç veriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kıbrıs'taki Adıyamanlılardan birlik ve beraberlik günü Kıbrıs'taki Adıyamanlılardan birlik ve beraberlik günü

Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Duran, KKTC'nin milli otomobili 'GÜNSEL' ile test sürüşü yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:37 Ünlü Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Duran, KKTC'nin milli otomobili 'GÜNSEL' ile test sürüşü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement