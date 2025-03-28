Bakan Yardımcısı'ndan Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika
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Politika

Bakan Yardımcısı'ndan Boykot Çağrısına Tepki

Bakan Yardımcısı\'ndan Boykot Çağrısına Tepki

Ahmet Aydın, boykot çağrılarını ekonomik zarara yol açan art niyetli bir kampanya olarak değerlendirdi.

28.03.2025 12:28
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Son günlerde yapılan 'boykot' çağrıları, ekonomimize ve yerli-milli markalarımıza yönelik art niyetli bir kampanyanın parçası olarak dikkat çekmektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösterdi. Aydın, "Bu çağrılar, ülkemizin çıkarlarına zarar verme amacını gütmektedir. Filistin halkına yönelik sürdürülen İsrail zulmüne karşı bir boykot imasında dahi bulunmayan bir zihniyet, şimdi kendi milletinin ve ekonomisinin geleceğine zarar vermeye matuf açıklamalar yapmaktadır. İsrail'in katliamları karşısında sessiz kalanlar, Türkiye'nin yerli ve milli markalarına yönelik bu tavırlarını ve açıklamalarını nasıl izah edeceklerdir? Hangi vicdanla, hangi mantıkla ülke ekonomimizi zayıflatma çağrısı yapabilmektedirler? Ayrıca, alternatif politikalar üretemeyen muhalefet, bu sorumluluğu yerine getirmek yerine, sürekli dışarıdan destek arayan, milli değerlerimize yabancılaşmış ve milletin beklentilerine cevap veremeyen bir tutum sergilemektedir. Kendi ülkesini uluslararası platformlarda şikayet eden, Batılı ülkelerin desteğine bel bağlayan bu anlayış, toplumsal bütünlüğümüzü zedelemektedir. İktidara muhalefet etmek, ülkeye ve millete muhalefet etmek değildir. Unutulmamalıdır ki devletimiz her türlü zorluğun üstesinden gelme gücüne sahiptir. Ancak başarısızlıklarını, usulsüzlüklerini örtbas etmek ve kendi siyasi menfaatlerini korumak uğruna, milli değerlerimizi hedef alan, ekonomimizi istikrarsızlaştırma çabası içine giren ve ülkenin çıkarlarını kişisel çıkar çatışmalarına feda eden bir muhalefet anlayışını ülkemiz hak etmiyor. Diğer taraftan, yargılama sürecine saygı duymak, hukuk sistemine ve adalete olan güvenin gereğidir. Her birey yargı önünde eşittir ve kimse hukukun dışında tutulamaz. Adaletin sağlanması için süreci sabote edebilecek yorum ve davranışlardan kaçınılmalı, yargının bağımsızlığını zedeleyebilecek müdahalelerden uzak durulmalıdır. Son olarak bizler her türlü kötü niyetli girişim karşısında birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, ekonomimizi savunmaya ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ahmet Aydın, Politika, Ekonomi, Aydın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı'ndan Boykot Çağrısına Tepki - Son Dakika

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