Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-46' Operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-46' Operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' Operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu illerinde gerçekleştirildi.

24.06.2024 21:56
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Bakan Yerlikaya: "6 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' Operasyonlarında 31şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" Operasyonlarında 31şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" Operasyonlarında 31şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Paylaşımının devamında "Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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