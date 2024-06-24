Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-46' Operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

Politika

Bakan Yerlikaya: "6 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' Operasyonlarında 31şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" Operasyonlarında 31şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" Operasyonlarında 31şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Paylaşımının devamında "Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.