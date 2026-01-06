Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ operasyonunda 223 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ operasyonunda 223 şüpheli yakalandı

06.01.2026 08:36  Güncelleme: 09:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda "mahrem yapılanmalar" içinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren ve maddi destek sağlayan 223 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, mahrem yapılanmalarda faaliyet gösteren, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcıları ve ankesörlü telefonlarla haberleşen 223 şüpheli yakalandığını belirtti. Yakalananların 87'si tutuklandı, 50'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirildi.

"87 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Bakan Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "FETÖ'ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün 'Mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı.

87'si tutuklandı. 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince;

Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda;haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

"MİLLİ İRADEYE KARŞI TUZAKLAR BİR BİR BOZULUYOR"

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor! Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

