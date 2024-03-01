Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz

Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da 'Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası' açılış törenine katıldı. Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını belirtti.

01.03.2024 21:28  Güncelleme: 21:36
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Bakan Yerlikaya: "Günün her vakti suçu önlemek, önleyemediysek onları en kısa zamanda yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da 'Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası' açılış törenine katıldı. Yerlikaya, "Terör örgütlerinin her türlüsüne, organize suç örgütlerine, suç işlemekte kibirlenen kim varsa onlara millet iradesinden başka bir güç tanımamanın ne demek olduğunu gösterdik. Biz günün her vaktinde suç işlenmesini önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda onları yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Nişanca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası' açılışı törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"90 projeden 91'incisini yaptık"

Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "2023'te projeye başladık. Yılbaşı öncesinde bitirmiştik havanın o halinde açılışını yapmayalım dedik. Baharı bekleyelim dedik. İçişleri Bakanımızı bekleyelim dedik, sizinle birlikte açmak istedim. Vatandaşlarımız İstanbul'u ve Eyüpsultan'ı buradan rahat izleyecekler. 90 projeden 91'incisini yaptık. Normal şartlarda gelecek projemiz içine dahil etmemiz gerekiyordu. Bir an önce açalım dedik. Çok yoğun bir talep vardı. 90+1'inci projemiz hayırlı olsun" dedi.

31 Mart seçimlerinde Deniz Köken ve Murat Kurum'a destek isteyen Bakan Ali Yerlikaya, "31 Mart akşamı inşallah ilçede ilk sayımda Deniz Köken Başkanımız hemen akabinde büyükşehir eminliğine Murat Kurum Başkanımızı iftiharla seçiyor muyuz? Artık seçime 30 gün kaldı. 91 eser çok önemli. Ben buna yüzde 10 diyorum" şeklinde konuştu.

"Sizin huzurunuz, güvenliğiniz için canla başla çalışıyoruz"

Göreve geldiği andan itibaren yoğun bir çalışma temposunda olduklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanınız olarak 9 aydan beri gece gündüz gündüz demeden polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, sizin huzurunuz, güvenliğiniz için canla başla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. İlk gün mesaiye başladığımız zaman hukuktan, insan haklarından, aziz milletimizin rızasından, gönlünden ayrılmayacağız, hep onu gözeteceğiz dedik. Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık. Terör örgütlerinin her türlüsüne, organize suç örgütlerine, suç işlemekte kibirlenen kim varsa onlara millet iradesinden başka bir güç tanımamanın ne demek olduğunu gösterdik, gösteriyoruz, Allah'ın izniyle de göstermeye devam edeceğiz. Biz günün her vaktinde suç işlenmesini önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda onları yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz. Bu inançla bize emanet edilen bu görevi kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ile beraber her geçen gün bir önceki günden daha azimli, daha kararlı, daha heyecanlı yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası iğne atsanız yere düşmeyecek hale gelecek"

Açılan teras hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Göreceksiniz bu tepe turizmle ilgili rehberlerin, gözde mekanı olarak kayıtlara girecek. Burası iğne atsanız yere düşmeyecek hale gelecek. Çünkü buradan manzaraya baktığımız zaman hamdolsun diyoruz. Aziz İstanbul'umuzu, böyle güzel bir terastan seyretmek çok büyük bir onur ve çok büyük bir teşekkür halinde geri dönecektir" dedi.

Bakan Yerlikaya, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Bakan Ali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Deniz Köken ile beraberindeki heyet daha sonra Rami Yürüyüş Yolundaki esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaretinden ardından Rami Sosyal Tesislerinde dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir toplantıda araya geldi. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik ve Marmara Bölge Boğazlar Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı. Toplantı basına kapalı halde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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