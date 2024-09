Bakan Yumaklı\'dan Ekmek Fabrikası Açılışı

Politika

'MEMLEKETİ ÖNCELEYEN HER ŞEY BAŞIMIZIN TACIDIR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Haydi Ekmek Fabrikası'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler ile gece gündüz demeden çalışan herkese şükranlarını sunduğunu söyledi. Memleketi önceleyen ve insanlığa faydalı her şeyin destekçisi olduklarını kaydeden Yumaklı, "Vatandaşı, milleti, memleketi önceleyen her şey elbette ki bizim başımızın üzerinde tacıdır. Anadolu'da hemen yanı başımızda Göbeklitepe var. İlk buğdayın ve o buğdayla alakalı yapılmış olan ürünün orada teyit edildiği, tescil edildiği yer. Buğday Anadolu'nun özbeöz ürünü, ana vatanı. Dolayısıyla buna ilişkin her şeyi bu memleketin her bir tarafında geliştirmek, daha ileriye götürmek için her şeyi yapıyoruz. Bu ve bunun gibi tesislerle, icraatlarıyla konuşan, 'Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koymak için gecesini gündüzüne katan, bütün 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna gönül vermiş olanlara canıgönülden teşekkür ediyorum. Bizler icraatlarımızla konuşuyoruz. Mış gibi yapanlardan olmadık, olmayacağız. Her zaman vatandaşımızın, milletimizin hemen yanı başında olacağız. Kimler üretiyorsa, kimler bu memleket için bir taş üzerine taş koymaya gayret ediyorsa, bizler hemen onların yanında olacağız. Onlarla beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin 22 yılına vizyonuyla kattığı o çok özel dönemi bundan sonraki zaman içinde 'Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandıracağız inşallah" dedi. Bakan Yumaklı ile beraberindekiler, açılışın ardından ekmek fabrikasını dolaşarak tesise ilişkin bilgiler aldı.