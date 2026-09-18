Bakan Yumaklı Erzincan'da basın çalıştayına katıldı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Erzincan'da basın çalıştayına katıldı

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Bakan Yumaklı Erzincan\'da basın çalıştayına katıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan Valiliği ile Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Erzincan Basın Çalıştayı 2026'ya katıldı. Yumaklı, çalıştayda basın mensuplarının önemli bir görev ifa ettiğini söyledi ve Tarım Orman TV içeriklerinin yerel basınca bedelsiz kullanılabileceğini duyurdu.

BASIN ÇALIŞTAYINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra Erzincan Valiliği ile Erzincan Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Erzincan Basın Çalıştayı 2026'ya katıldı. Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen çalıştayda konuşan Bakan Yumaklı, basın mensuplarının önemli bir görev ifa ettiklerini söyledi. Yumaklı, "Tabii bir olayın olması değil, onun nasıl vatandaşla buluşturulacağı önemli. Burada ben bunu yerel ya da ulusal olarak ayırmayacağım; basın mensuplarının son derece önemli bir görevi ifa ettiğini söylemek istiyorum. Özellikle dünyada çok değişimin olduğu, hepimizin de buna şahit olduğu bir dönemde doğru habere ulaşmak, dezenformasyona uğramamış bir şekilde bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla vatandaşların önüne getirip onların muhakemesine sunmak önemli bir görev. Elbette dünyanın dört bir tarafında bu amaç uğruna çalışan meslek mensupları var. Öncelikle başta Gazze olmak üzere, mazlum ve mağdur coğrafyalarda oradaki zulmü, oradaki kötülüğü, oradaki katliamı, soykırımı dünya gündemine, dünya kamuoyunun gündemine getirmek için hayatını feda eden, bu uğurda hayatını kaybeden bütün basın mensuplarımıza da Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Onların da bu anlamdaki görevlerini ifa ederken ki hayatlarını vermelerini, bu mesleğin ne kadar önemli olduğunun da bir nişanesi olarak görüyorum. Tabii bölgesel olarak bu tür çalıştayların yapılıp hem ülke gündemini hem de sektörün kendi gündemini konuşabiliyor olmak son derece kıymetli. Özellikle Türkiye'nin 40 yıl süren bir prangadan kurtulmasının çok dikkatli bir şekilde, olması gerektiği gibi, herhangi bir şekilde yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde de yine yani Terörsüz Türkiye sürecinin de vatandaşlarımıza anlatılmasında biraz önce söylediğimiz ulusaldan yerele, hatta dünya çapında bu görevi icra eden bütün meslektaşların olduğu gibi, basın mensuplarının olduğu gibi terörsüz Türkiye anlamında da buradaki gerçeklikleri, gelişmeleri, ilerlemeleri anlatacak basın mensupları önemli bir görev icra etmiş olacaklar. Yerelde görev yapan basın mensuplarının elbette birtakım zorlukları var" diye konuştu.

YAYINLARI KULLANABİLİRLER

Bakanlığın sorumluluk alanındaki konularla ilgili Tarım Orman TV üzerinden yayın yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu televizyon vasıtasıyla Türkiye'nin tarım, orman ve su alanındaki bütün dinamiklerini vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Bu manada da yerelde yayın yapan basın kuruluşlarının bizlerin oluşturmuş olduğu içerikleri kendi bulundukları bölgelerde lokal olarak da yaptıkları yayınlara ya da ifade ettikleri, icra ettikleri artık yazılı olabilir, dijital olabilir, hangi mecrada bunları aktarıyorlarsa onların da bunlara çok, herhangi bir şekilde bedel ödemeden bu içerikleri kullanmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunu da buradan bütün basın mensuplarımıza, Erzincan'dan Doğu Anadolu yerel basınının dikkatlerine de sunmuş olayım inşallah" dedi.

Bakan Yumaklı, çalıştayın ardından basına kapalı olarak yapılan sektör paydaşları toplantısına katıldı.

Kaynak: DHA
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