Bakan Yumaklı Kilis'te Zeytin Hasadına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı Kilis'te Zeytin Hasadına Katıldı

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Kilis'e 22 yılda 10.2 milyar TL yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Yumaklı, sulama projelerini de duyurdu.

15.11.2024 21:42
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kilis'te zeytin hasadına katıldı

Bakan Yumaklı:

"Kilis'e son 22 yılda 10.2 milyar lira yatırım yaptık"

Kilis'teki sulama barajları 2025 yılının sonunda bitecek

KİLİS - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'te katıldığı Zeytin Festivalinin ardından zeytin hasadına katıldı. Hasadın ardından önemi açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Kilis'e son 22 yılda 10.2 milyar TL yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği'nde düzenlenen zeytin hasadı etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Kilis'e son 22 yılda 10.2 milyar TL yatırım yapıldığını ve bölgenin tarım potansiyelinin daha da arttırılacağını ifade ederek, " Bu tesis şu anda örneklerinin en iyilerinden bir tanesidir. Üretmiş olduğu ürünün kaliteli olmasının yanı sıra, ürettiği ürüne saygıyı ve emeği bir değere dönüştürmenin en önemli alanı ve göstergesi. Bugün zeytin festivali için Kilis'e geldik ancak Kilis'in insanlık tarihi kadar neredeyse kadim yiyeceklerinden bir tanesi. Zeytin, kalitesi ve aromasıyla oluşturduğu ekonomisini de yerinde görmek ve buradaki bu paylaşımı yürekten hissetmek oldu. Sadece zeytini üretmek değil elbette Türkiye'nin her bölgesinde ülkeleri ve kendileri için üreten bir katkı sağlamaya çalışan üreticilerimiz var. Ben sizlerin nezdinde hepsinden Allah razı olsun diliyorum. Bir toplantıda bir genç kardeşim üretmek özgürlüktür demişti ve gerçekten de öyle. Üretebiliyorsanız özgürsünüz, ülke olarak özgürsünüz ve kişi olarak da özgürsünüz" dedi.

"Kilis'te son 22 yılda 10.2 milyar TL yatırım yapıldı"

Son 22 yılda 10.2 milyar TL yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, " Kilis'e yapılan yatırımlar 10.2 milyar TL oldu yine de yetmiyor. Bu muazzam potansiyeli harekete geçirecek özellikle sulama projeleri konusunda bugün çok daha yakından konuştuk. Sulama projesi çok kısa bir sürede planlamasını ve projelendirmesini yaparak Kilis'in yüzde 14 olan sulama kapasitesini çok daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Kilis'e bal ormanı ve orman parkı için çalışmalara başladık"

Kilis'e bal ormanı tesis edileceğini söyleyen Yumaklı," Kilis'te bal ormanı ve orman parkımız olacak. Bununla ilgili de arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. 2025 yılında su ve sulama alanında Musabeyli Barajı 1 milyar TL, Yukarı Afrin Barajı'na ise 731 milyon TL harcayarak 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacağız. Yine 373 milyon TL maliyetli Narlıca Göleti ve sulamasını da 2025 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız. 85 milyon TL maliyetli Narlıca Deresi ve Gazze Parkı Kurudereli işlerini de 2025 yılının ilk çeyreğinde ihale edeceğiz ve en kısa sürede bunları da tamamlayacağız" diye konuştu.

Bakan Yumaklı Kilis\'te Zeytin Hasadına Katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı Kilis'te Zeytin Hasadına Katıldı - Son Dakika

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