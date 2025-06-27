Bakan Yumaklı: Orman Yangınları İnsan Kaynağı - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Orman Yangınları İnsan Kaynağı

Bakan Yumaklı: Orman Yangınları İnsan Kaynağı
27.06.2025 22:48
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarının çoğunun insan faktöründen kaynaklandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil orman yangınlarını çıkaran insan faktörü. 1 Ocak 2025'ten itibaren şu ana kadar bin 89 yangın çıktı. Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı. Piknik ateşinden 50 yangın çıktı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama öncesi ormanları takip sistemi üzerinden orman yangınlarını da kontrol eden Bakan Yumaklı, bölgelerdeki yetkililerden canlı bilgi aldı. Kontrol sonrası Yumaklı, beraberindekilerle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarında en büyük payın insan olduğuna değinen Bakan Yumaklı, "Bugünlerde hepinizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz ama burada çok önemli bir gerçekte yüzleşmemiz gerekir. Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil orman yangınlarını çıkaran insan faktörü. Yani, bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil maalesef acı bir tablo" ifadelerini kullandı.

"2 bin 600 futbol sahası kadar ormanı kaybettik"

6 ayda bin 89 hektar orman kaybettiğimizi belirten İbrahim Yumaklı, "2025 yılında yani 1 Ocak 2025'ten itibaren şu ana kadar bin 89 yangın çıktı. Türkiye'de bin 89 bu yangınlarda bin 823 hektar alanımızı maalesef kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum 2 bin 600 futbol sahasında futbol sahası büyüklüğünde bir alanı maalesef kaybettik bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı. Bir çok istatistik var. Bazılarında anız yakın bazılarında bahçe temizliği yapıldı ve orada bir çöp ateşe verildi, onlar ormanlara sirayet etti. Çoğu kez maalesef ısrarla üzerinde durduğumuz ve belli kontrollerin yapılması halinde bile, sanki bir marifetmiş gibi o kontrolleri atlatarak yapılan bazı faaliyetlerden çıktı. Aşağı yukarı geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana her fırsatta, her platformda belirttik. Yangın çıkmak için sebep arayan zamanlar olur yani çok düşük nem çok yüksek rüzgar, çok aşırı sıcaklık bütün bunların tamamı bize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylerken bir ev tamiratı bir kapı tamiratında tadilatında kullanılan spiral makinanın çıkardığı yangınlarla boğuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece 81 adet izmarit yangını çıktı"

Yangınla mücadele güçlerinin olduğunu söyleyen Yumaklı, "Bugün de ifade ettim sosyal medya paylaşımı da biz bunu daha nasıl anlatabileceğiz özellikle bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz. Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı. Piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bunlarla baş etmek için çok şükür gücümüz de kuvvetimiz de yerinde ama neden olsun? Neden bu ülkenin kaynaklarını neden bu ülkenin yeşil vatanını zora sokalım, heba edelim?" diye konuştu.

"Bugün 67 yangın çıktı"

Bugün 67 çıktığını belirten Yumaklı, "Sadece Türkiye'de bugün 67 yangın çıktı, küçük olanlardan bahsetmiyorum çok küçük bunlardan 63 adetini kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar fiili olarak devam eden aktif dört yangınımız vardı. Bunlar İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Bilecik - Sakarya sınırındaki yangın ve Bursa Kestel. Bunlardan İzmir Bornova büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ve tekrar rüzgardan alevlenmemesi için arkadaşlar çalışmaya devam ediyorlar. Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında da kontrol sağlandı. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki o yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız cansiparane mücadele ediyorlar. Burada iki uçak, yedi helikopter, AFAD koordinasyonunda bütün kurumların valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip mücadele halinde. Şu anda yangınları söndürmek için dev bir filomuz var. 27 uçak 105 helikopter 25 bin arkadaşımız, 14 insansız hava aracı şu anda bütün Türkiye'yi tarıyor. Bu yangınlarla hızlı müdahale ile baş etmek mümkün ama bazen coğrafi şartlar bunlarda sizi çok zor durumlarda bırakabiliyor. İnşallah bu gece boyu arkadaşlarımız yangınlara müdahale edecekler. Bir kıvılcımın bir dikkatsizliğin bir boş vermişliğin nelere mal olacağını bugün televizyon ekranlarında görüyoruz. Ekim 15'e kadar biz bakanlık olarak orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız sadece kendileri değil aynı zamanda etraflarında da yangına sebep olabilecek ortamlar olduğunda bize süratli bir şekilde haber versinler. Biz yine her zaman olduğu gibi çok hızlı bir şekilde gidip onu söndürürüz. Burada 86 milyonun hakkı vardır hukuku vardır vebali vardır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Orman Yangınları İnsan Kaynağı - Son Dakika

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