Bakan Yumaklı: "Tarım, sanayi ve enerji sektörlerinin sürdürülebilirliği için suya ihtiyaç var"

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı DSİ Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerine katıldı. Yumaklı, "Ekonomimizin 3'lü saç ayağı var. Tarım, sanayi ve enerji. Bu sektörlerinin sürdürülebilirliği için suya ihtiyaç var" dedi.

Devlet Su İşleri Üst Yönetim Değerlendirme Eğitim Semineri Maltepe'de bir otelde düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 26-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek seminerin ilki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla başladı. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve üst düzey yöneticiler katıldı.

"Stratejik olarak da yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz"

Sektörlere değinen bakan Yumaklı, "Ülke olarak ekonomik kalkınmamızın en önemli unsuru olan suyu stratejik olarak ele aldık ve alıyoruz. Stratejik olarak da yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz. Ekonomimizin 3'lü saç ayağı var. Tarım, sanayi ve enerji. Bu sektörlerinin sürdürülebilirliği için suya ihtiyaç var. İklim değişiklikleri sebebiyle bu ihtiyaç günden güne artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"DSİ, ülkemizin en büyük yatırımcı kurumlarından biri"

DSİ'nin Türkiye'de en büyük yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "İşte, ülkemizde bu ihtiyacı bilen, takip eden, karşılayan ve bilgi birikimiyle yöneten kurumumuz da Devlet Su İşleri. Yaptığı projeler ve çalışmalarla hem ülkemizde hem de yurt dışında da çok ciddi bir bilinirliliğe ve saygıya sahip. DSİ, ülkemizin en büyük yatırımcı kurumlarından biri. Bu sayede; ülke topraklarımızın her tarafında DSİ logosunu gördüğümüzde anlıyoruz ki buraya da DSİ'nin eli değmiş" ifadelerini kullandı.

"10 binden fazla proje gerçekleştirildi"

Yumaklı, "Çalışmalarımızı daha da verimli hale gelmesinin en önemli unsurlarından birisi de istişare. Bu kültür bizim geleneksel kodlarımızda da var. Bugün başlayıp 3 gün boyunca devam edecek toplantımızın mavi vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.