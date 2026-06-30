Bakırhan'dan Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika
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Bakırhan'dan Çerçeve Yasa Vurgusu

Bakırhan\'dan Çerçeve Yasa Vurgusu
30.06.2026 16:06
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, çerçeve yasasının güven vermesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı ve topluma güven vermelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Türkiye'nin NATO eliyle savaş mimarisine eklenmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye bunun yerine Kürt meselesinde çerçeve yasa ile barışı hukuka bağlamalı, demokratik çözümü gecikmeden hayata geçirmelidir. Demokratik Toplum ve Barış Süreci, Türk siyasal tarihinin en büyük fırsatlarından birisidir, emin olun bu abartılı bir yorum değil. Bu süreç ikinci yılına girmek üzere ve elbette hakkını vermek gerekir ki bu süreçte kimi adımlar atıldı; silahlar yakıldı. Meclis'te bir komisyon kuruldu, Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu. Bunların hiçbirisini küçümsemiyoruz, yok saymıyoruz aksine bu adımların üzerine Demokratik Toplum ve Barış Süreci'ni sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bu tarihi fırsatı kalıcı barışa, onurlu yaşama ve demokratik geleceğe nasıl çevirebileceğimiz konusunda her gün yoğun tartışmalar yapıyoruz. Bunun yolu elbette çerçeve yasadır. 100 yıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değildir, katılıyorum. Bu yüzden yasa, bu önemli işin büyüklüğüne uygun bir şekilde cesaretle yazılmalıdır. Toplumun kulağı bu yasadadır. Dağdan dönmeyi bekleyenlerin, haksız hukuksuz şekilde cezaevinde olanların, hasta tutsakların, sürgünde yaşayanların, İzmir'den gelen ve çocuğu 18 yıldır cezaevinde yatan barış annesinin de gözü bu yasadadır. Bu yasa eğer doğru ve cesur bir şekilde geçerse özlemini duyduğumuz demokratik zemine giriş yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'DÖNÜŞ VARSA GÜVENCE OLMALIDIR'

Kamuoyunda sürecin hukuki bir zemine bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin soru işaretlerinin arttığını kaydeden Bakırhan, "İnsanlar güvenle ülkelerine dönebilecek mi, bu ülke gerçekten barış sürecini ciddiye alacak mı? Elbette bunları mücadele ederek göreceğiz. Bu soruların tamamına cevap verecek olan şey çerçeve yasadır. Bu yüzden çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı ve topluma güven vermelidir. Hukuk yoksa güven olmaz, güven yoksa dönüş olmaz, dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Bazı yetkililer dönenler arasında ayrım yapılacağına ilişkin açıklamalar yapıyor; 'Şunu kapsar, bunu daha az kapsar' denilmemeli. Barışın kapısından girmek isteyen herkese kapı açık olmalıdır, yasa da buna uygun yapılmalıdır. İnsanların geleceğini bir memurun, savcının, mahkemenin keyfine teslim edemezsiniz. İstinaf mahkemesini görüyoruz; diğerlerinin böyle davranmayacağının bir garantisi var mı? Dönüş varsa güvence olmalıdır. Hukuk varsa herkes için aynı açıklıkta olmalıdır. Kimse 'Yarın başıma ne gelir' belirsizliği ile yola çıkmaz. Sana itiraz ederek çekip gitmiş, yıllarca sürgünde ya da dağda kalmış ve görmediği, güvenmediği bir yasa için gelir mi, senin devlet olarak bunu düşünmelisin, bir de barışıyoruz yahu bu ayrım nedir, böyle barış mı olur? Bu yüzden tekrar sesleniyorum; kapsayıcı, cesur, muğlak olmayan ve bir insanın geleceğini bir savcının ya da hakimin insafına bırakmayan bir açıklıkta yasa yapılmalıdır" diye konuştu.

Bakırhan ayrıca çerçeve yasanın bir an önce TBMM gündemine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan'dan Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika

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