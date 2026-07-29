Balıkesir’de CHP’den toplu istifa: İl başkanı, 20 ilçe başkanı ve 12 belediye başkanı istifa ederek Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir’de CHP’den toplu istifa: İl başkanı, 20 ilçe başkanı ve 12 belediye başkanı istifa ederek Yeni Parti’ye geçti

Balıkesir’de CHP’den toplu istifa: İl başkanı, 20 ilçe başkanı ve 12 belediye başkanı istifa ederek Yeni Parti’ye geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, beraberinde 20 ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, 12 ilçe belediye başkanı ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte toplu olarak CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, beraberinde 20 ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, 12 ilçe belediye başkanı ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte toplu olarak CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.

CHP il binası önünde bir araya gelen onlarca partili toplu istifa sürecine destek verdi. Şehrin en işlek caddelerinden Kızılay Caddesi'ndeki toplu istifa programında konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, siyasi mücadelelerini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

"İlk gün hangi duygu ve düşünce içindeysek bugün de aynı yerdeyiz" diyen Köybaşı, inançlarında ve mücadele azimlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Yeni Parti'ye katılım gerekçesini anlatan Köybaşı, şu değerlendirmede bulundu: "Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, laikliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, tam bağımsızlığı, sosyal adaleti, kadın-erkek eşitliğini, özgür düşünceyi, liyakati ve halkın iradesini esas alan 'Yeni' bir siyasal yol açıyoruz."

Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yeni bir mücadele başlattıklarını ifade eden Köybaşı, CHP'nin kurucu değerlerinden değil, bu değerleri temsil etmekten uzaklaştığını düşündüğü mevcut yönetim anlayışından ayrıldıklarını söyledi.

Kararının makam arayışıyla ilgisi olmadığını vurgulayan Köybaşı, "Biz bugün tercihimizi korkudan değil cesaretten, konfordan değil mücadeleden, koltuklardan değil halkın iktidarından yana kullanıyoruz" dedi.

Köybaşı, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamasını "Binalar, tabelalar ve makamlar sizin olabilir; Cumhuriyet'in değerleri, meydanlar, sokaklar ve halk bizimdir" sözleriyle tamamlayan Köybaşı, Yeni Parti'de daha güçlü ve daha kararlı bir mücadele yürüteceklerini ifade etti.

Köybaşı daha sonra kendisine yöneltilen sorular üzerine Balıkesir'deki 15 ilçe belediye başkanından 12'sinin CHP'den istifa ettiğini, il başkanı olarak kendisiyle birlikte 20 ilçenin tamamının başkan ve yönetimleri, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini söyledi.

Köybaşı basın açıklamasının sonrası Genel Merkeze gönderdiği istifa dilekçesini okudu.

Yaşanan toplu istifa süreci ile birlikte Balıkesir'de Savaştepe, Karesi ve Altıeylül belediyeleri CHP'de kalan belediyeler oldu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Politika, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir’de CHP’den toplu istifa: İl başkanı, 20 ilçe başkanı ve 12 belediye başkanı istifa ederek Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 16:34:48. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir’de CHP’den toplu istifa: İl başkanı, 20 ilçe başkanı ve 12 belediye başkanı istifa ederek Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.