Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Mahalle İdareler Seçimi için Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

31 Mart Mahalle İdareler Seçimi için saha çalışmalarına hız veren Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, geçtiğimiz hafta sonu Ayvalık, Balya ve Havran ilçelerini ziyaret etti. Esnaf ve pazaryerlerini ziyaret eden, ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen, hemşehrilerini selamlayan, taleplerini dinleyen Milletvekili Mustafa Canbey; "Bizim Balıkesir için hedeflerimiz var, bizim hemşehrilerimiz için hayallerimiz var, bizim çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir şehir, bir ülke fotoğrafı var." dedi.

"Balıkesir fotoğrafımızda sadece yatırım, proje ve kalkınma vardır"

Cumhur İttifakı Balya Belediye Adayı Cüneyt Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Öz ve AK Parti Teşkilat üyeleriyle Balya ilçesinde Danışment mahallesini ziyaret eden Milletvekili Canbey; "Bizim Balıkesir için hedeflerimiz var, bizim hemşehrilerimiz için hayallerimiz var, bizim çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir şehir, bir ülke fotoğrafı var. Bu fotoğrafta çöp, çukur, çamura yer yoktur. Balıkesir fotoğrafımızda sadece yatırım, proje ve kalkınma vardır. Bunun için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Balya Belediye Başkan adayımız Cüneyt Çalışkan ile 31 Mart'ta durmak yok, yola devam demeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime milleti hatırlayan bir parti olmadık"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ali Gür, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Güren ve AK Parti Teşkilat üyeleriyle birlikte Ayvalık ilçesi Altınova mahallesindeki esnafları ziyaret etti. Verdikleri mücadelede en büyük güç ve moral kaynaklarının milletin desteği ve teşkilatın azmi olduğunu söyleye Milletvekili Canbey; "Biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime milleti hatırlayan bir parti olmadık. Bizim her günümüz, her anımız hemşehrilerimizle birlikte geçiyor. Şimdi seçimler dolayısıyla, milletimizle aramızdaki bu muhabbeti, bu hasbihali daha da sıkılaştıracağız." dedi.

Havran millet bahçesini ziyaret etti

Pazar günü son olarak Havran ilçesini ziyaret eden Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Sercan Şık ve AK Parti teşkilatlarıyla Havran Millet Bahçesini ziyaret etti. Güneşli havanın tadını çıkaran Havranlı hemşehrilerine selam verip, onlarla sohbet etti. Taleplerini dinledi. Hemşehrilerinin güler yüzü ve samimi sohbetleri, çalışma azimlerini ve heyecanlarını arttırdığını söyleyen Canbey, nezaketleri ve destekleri için onlara teşekkür etti. - BALIKESİR