Baltık Ülkelerinden Ukrayna Desteği

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşen görüşmenin ardından Avrupalı ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'ten oluşan 8 Baltık ülkesinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'ya verilen destek yeniden teyit edilerek, "Ukrayna olmadan Ukrayna, Avrupa olmadan Avrupa hakkında karar verilemez. Adil ve kalıcı bir barış sağlanması için sonraki adımın Ukrayna ile birlikte atılması gerekir. Geleceğini tayin edecek seçimleri sadece Ukrayna yapabilir" denildi.

"Deneyimler, Putin'in güvenilir biri olmadığını gösterdi"

Açıklamada ayrıca, "Deneyimler, Putin'in güvenilir biri olmadığını gösterdi. Nihayetinde, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden uygulamalarına son vermek Rusya'nın sorumluluğundadır. Rusya'nın saldırganlığı ve emperyalist emelleri bu savaşın temel nedenleridir" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya'nın, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğinde veto hakkı olmamalı"

Liderler, Trump'ın Avrupalı yetkililerle Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ukrayna ordusunun kendisine ve diğer ülkelerle yürüttüğü iş birliğine herhangi bir kısıtlama getirilmemeli. Rusya'nın ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde veto hakkı olmamalı" dedi.

"Rusya'nın ekonomisine uygulanan yaptırımları güçlendirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Rusya'nın saldırganlığını caydırmak için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya katliamlarına devam ettiği sürece, Rusya'nın savaş ekonomisine baskı uygulamak için uygulanan yaptırımları ve daha geniş ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi sürdürüyoruz." - KOPENHAG