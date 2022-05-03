Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı - Son Dakika
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Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı

03.05.2022 00:43
Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP Bandırma İlçe Teşkilatı, bayramın ilk günü düzenlediği bayramlaşma merasimi ile üyeleriyle bir araya geldi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP Bandırma İlçe Teşkilatı, bayramın ilk günü düzenlediği bayramlaşma merasimi ile üyeleriyle bir araya geldi.

İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu İlçe Teşkilatı da gerçekleşen bayramlaşma merasimine çok sayıda ülkücü katıldı. Bayramlaşma merasimi ile üyelerinin bir arya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden İlçe Başkanı Bozkut, " Bugün Türk ve İslam aleminin önemli günü, bu önemli günde insanların bir araya gelmesi çok güzel bir duygu. Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bayramlaşma törenine katılımın yüksek olmasından dolayı dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm partililerimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemizin ramazan bayramını kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

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Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı - Son Dakika


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