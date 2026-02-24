Barrack, Mazlum Abdi ile Görüştü - Son Dakika
Barrack, Mazlum Abdi ile Görüştü

Barrack, Mazlum Abdi ile Görüştü
24.02.2026 22:52
ABD Büyükelçisi Barrack, Süleymaniye'de SDG lideri Mazlum Abdi ile önemli bir görüşme yaptı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'taki temaslarının ardından geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarına devam ediyor. Barrack, Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

KYB Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, KYB Politbüro Üyesi Kubat Celal Talabani'nin de hazır bulunduğu aktarılarak, görüşmede, SDG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak 2026 tarihinde imzalanan anlaşmanın uygulama süreci ve bu süreçteki engellerin ortadan kaldırılmasının ele alındığını ifade edildi. Açıklamada, görüşmede, Suriye'deki tüm bileşenlerin haklarına saygı duyulması gerektiğinin vurgulandığı belirtilerek, bölgenin istikrara kavuşması ve Suriye devletinin uluslararası toplumda yeniden etkin bir rol üstlenebilmesi için yürütülen çabalara destek mesajı verildiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca taraflar, Suriye'de tüm tarafların haklarını koruyacak siyasi bir yol haritasına katkı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.

Barrack, daha önce IKBY'nin Erbil kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Barrack, Mazlum Abdi ile Görüştü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Barrack, Mazlum Abdi ile Görüştü - Son Dakika
