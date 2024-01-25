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Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye ziyaretleri - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye ziyaretleri

Eşi Hatice Fırıncıoğlu'nu kaybeden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na Bartın, Karabük ve Zonguldak valileri taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Fırıncıoğlu, ziyaret edenlere teşekkür etti ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu\'na taziye ziyaretleri
25.01.2024 - 16:51,
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Geçtiğimiz günlerde eşi Hatice Fırıncıoğlu'nu kaybeden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu, Bartın, Karabük ve Zonguldak valileri ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz ve çok sayıda siyasetçi, bürokrat Başkan Başkan Fırıncıoğlu'nu ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Başkan Fırıncuoğlu, kendisini ziyaret eden misafirlerine başsağlığı dilekleri için teşekkür etti.

Eşinin vefatının ardından cenaze törenine katılan, taziyeye gelen, telefonla arayarak veya sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak başsağlığı dileyenlere de teşekkür etti. Başkan Fırıncıoğlu, teşekkür mesajında, "Geçtiğimiz Pazartesi günü kaybettiğim hayat arkadaşım, eşim Hatice Fırıncıoğlu'nun kalbimizdeki acısı çok derin. Acımızı hafifletmek, kederimize ortak olmak için cenaze merasimine iştirak eden, taziyemize gelen, telefonla arayarak desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, MHP Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Edip Semih Yalçın'a, Sayın Sadir Durmaz'a, Sayın Yaşar Yıldırım'a, Bartın Valisi Dr. Sayın Nurtaç Arslan'a, komşu illerimizin değerli Valilerine, AK Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz'a, CHP Bartın Milletvekili Sayın Aysu Bankoğlu'na, komşu illerimizin milletvekillerine, ilçe ve belde Belediye Başkanlarımıza, komşu illerimizin Belediye Başkanlarına, siyasi partilerin İl Başkanlarına, Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz'e, önceki dönem Bartın Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'a, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürlerine, köy ve mahalle muhtarlarımıza, tüm protokol üyelerine, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, belediye personelimize, komşularımıza, akrabalarımıza ve tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan; dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza da ailemiz adına ayrıca teşekkür ediyor, cümle geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah dostların yokluğunu göstermesin" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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