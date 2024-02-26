Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahrı Fırıncıoğlu, 35 yeni proje hayata geçirecek

Politika

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan Hüseyin Fahrı Fırıncıoğlu, mahalle toplantısında yeniden göreve seçilmesi halinde ise 35 yeni projeyi hayata geçireceğini ifade etti.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesindeki gezi ve çalışmalarını sürdürüyor. Güneşkent, Elvan, Şehrinaz Sitesi ve Çınar Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Başkan Fırıncıoğlu, yeni dönemde 35 yeni projeyi hayata geçirmek istediğini söyledi. Projelerden bazılarını anlatarak mahallelinin görüşlerini de alan Fırıncıoğlu, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Güneşkent, Elvan, Şehrinaz Sitesi ve Çınar Apartmanı sakinleriyle bir araya geldik. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz 35 projemizle ilgili bilgi verdik. Gerçekleştireceğimiz projeler hakkında hemşerilerimizden görüşlerini aldık. Kıymetli düşünceleri bizler için çok değerli. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN