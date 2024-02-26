Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahrı Fırıncıoğlu, 35 yeni proje hayata geçirecek

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan Hüseyin Fahrı Fırıncıoğlu, mahalle toplantısında yeniden göreve seçilmesi halinde ise 35 yeni projeyi hayata geçireceğini ifade etti.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesindeki gezi ve çalışmalarını sürdürüyor. Güneşkent, Elvan, Şehrinaz Sitesi ve Çınar Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Başkan Fırıncıoğlu, yeni dönemde 35 yeni projeyi hayata geçirmek istediğini söyledi. Projelerden bazılarını anlatarak mahallelinin görüşlerini de alan Fırıncıoğlu, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Güneşkent, Elvan, Şehrinaz Sitesi ve Çınar Apartmanı sakinleriyle bir araya geldik. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz 35 projemizle ilgili bilgi verdik. Gerçekleştireceğimiz projeler hakkında hemşerilerimizden görüşlerini aldık. Kıymetli düşünceleri bizler için çok değerli. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN
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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Ankara ve İstanbul'da evleri olduğunu, 1 tane arabaları olduğunu ve biraz da borçlarının bulunduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından Kurum da mal varlığını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
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Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
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