Bartın'da polisler, şehitlerin fotoğrafları ile yürüdü

Bartın'da "15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi. Polisler, göğüslerinde şehitlerin resimleri ile yürüdü.

Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşam etkinlikleri Valilik önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ile başladı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşte İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve programda görev alan polislerin resimlerini göğüslerinde taşıdı. Yürüyüş öncesinde polisler, Vali Nurtaç Arslan ve Emniyet Müdürü Hayal ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Darbenin 9. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kısmı ise Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda, eğitimcilerden oluşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü korosu kahramanlık türkülerinin yer aldığı konser verdi. Programın son bölümünde mehteran konseri yer aldı. Ankara Mehter Takımı'nın verdiği konser ve okunan ilahiler büyük ilgi gördü. Programda başarılı öğrencilere de ödülleri de verildi.

Etkinliğe Vali Nurtaç Arslan ve Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Deniz Kıd. Alb. Erkan Şahin, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, polis ve askeri erkan, kurum ve daire müdürleri, polisler, askerler, vatandaşlar yer aldı.

Programda Türk Kızılayı Bartın şubesi ve diğer kurumlar tarafından nohut ve pilav, çay, su gibi ikramlar da yapıldı - BARTIN