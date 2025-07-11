Barzani\'den Diyalog Vurgusu

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Erbil'de DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede, "On yıl sürecek diyalog, bir saatlik savaştan daha iyidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. KDP Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre DEM Parti heyetinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Ahmet Türk, Leyla Zana ve bazı milletvekilleri yer aldı.

KDP Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'de barış süreciyle ilgili atılan adımların "önemli ve doğru" olduğunu belirterek, "On yıl sürecek bir diyalog, bir saatlik savaştan daha iyidir" dedi. Sorunlara savaşla çözüm bulunmasının mümkün olmadığının altını çizen Barzani, "Barış süreci önemli bir yolda ilerliyor. Ancak bu süreç dikkat ve sabır gerektiriyor. Sorunlar savaşla değil, siyasi mücadele, diyalog, karşılıklı anlayış ve diplomasiyle çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

Barzani, barış sürecine katkı sunmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Barzani, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı ziyaret ihtimaline ilişkin, "Bu ziyaret, uygun şartlar oluştuğunda gerçekleşebilir" dedi. Barzani, bölgedeki tüm siyasi taraflara çağrıda bulunarak, Türkiye'deki barış sürecine ve diyalog yoluyla çözüme destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM heyeti, Türkiye'deki barış sürecine verdiği destekten dolayı Barzani'ye teşekkür ederek, çözümün siyasi mücadele, diyalog, karşılıklı kabul ve diplomasiye dayanması gerektiğini ifade etti. - ERBİL