Barzani Münih'te Almanya ile Görüşme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Barzani Münih'te Almanya ile Görüşme Yaptı

Barzani Münih\'te Almanya ile Görüşme Yaptı

IKBY Başkanı Barzani, Almanya'da DEAŞ tehdidini ve Suriye'deki durumu görüştü.

14.02.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya gelerek Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ tehditlerinin görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda kapsamında ikili temaslarda bulunuyor. IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barzani temasları çerçevesinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Açıklamada, Barzani ve Pistorius görüşmesinde Almanya ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son durum ve DEAŞ tehdidi ele alındı. Almanya ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri, Erbil- Bağdat ilişkileri, DEAŞ tehdidi ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede Barzani, IKBY Irak ve bölgedeki istikrarı sağlama çabalarındaki desteklerinden dolayı Almanya'ya teşekkür etti ve bu desteğin devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkesinin IKBY'ye olan desteğini sürdürme sözünü yineleyen Alman Bakan Pistorius, Almanya'nın Irak ve IKBY ile ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin, terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Neçirvan Barzani, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, Suriye, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Barzani Münih'te Almanya ile Görüşme Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Barzani Münih'te Almanya ile Görüşme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.