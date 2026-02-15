IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı için geldiği Almanya'da, Trump'ın işbirliğini sonlandırdığı terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü. Mini zirvede Suriye'de hükümet ile YPG arasında varılan ateşkes ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumunu görüştü.

BARZANİ İLE MAZLUM ABDİ MÜNİH'TE GÖRÜŞTÜ

Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda isme ev sahipliği yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih'te terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumu ele alındı.

Neçirvan Barzani, Suriye'deki sorunların çözümü için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı. Barzani, Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarının, birleşik bir Suriye çerçevesinde ve gelecekteki anayasa temelinde güvence altına alınmasının önemine değindi.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise IKBY Başkanlığına ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'ye Suriye'de ateşkes sağlanmasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski ve terör tehditleri de masaya yatırıldı.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ATEŞKES

Şam yönetimiyle YPG arasında 18 Ocak'ta varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı. 30 Ocak'ta ise Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Neçirvan Barzani, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, Almanya, Suriye, Münih, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Politika IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    reis bu işi biliyor:) 9 2 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Reyis akıllı adam boşuna 23 yıldır destek vermiyoruz! bir 5 yıl daha....inşaAllah 8 4
  • Bülent Yalvaç Bülent Yalvaç:
    Neoldu şimdi Türkiyeye kim karşı olursa sonuda böyle hüsran olur,Rabbim Türkiyemizi ve İslamı herdaim muzaffer eylesin,düşmanlarınıda perişan eylesin,Amin 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:58:05. #7.11#
SON DAKİKA: IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.