Başak Demirtaş\'ın çekilmesi kulisleri hareketlendirdi! İşte DEM Parti\'nin aday havuzundaki 3 isim

Politika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş dün yaptığı açıklamayla DEM Parti'den İBB adayı olmayacağını duyurmuştu. Demirtaş'ın kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, DEM Parti'nin Demirtaş'ın geri adım atmasıyla İstanbul'da yeni bir aday çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu oldu.

"İSTANBUL ADAYLARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilirken, bu ifade partinin CHP ile ittifak yapmak yerine kendi adayını çıkarma konusunda ısrarcı olduğu şeklinde yorumlandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş.

ADAY HAVUZUNDAKİ İSİMLER ARASINDA SIRRI SAKIK DA VAR

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında DEM Parti'nin İstanbul için düşündüğü üç ismi şöyle aktardı; "Başak Demirtaş çekildiğine göre İstanbul'daki aday havuzunda kimler var? İlk akla gelen aday DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş. Ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu'nun adı geçiyor."

Sırrı Sakık.

"EN GÜÇLÜ ADAYI ÇIKARACAĞIZ"

Öte yandan DEM Partili bir yetkili Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme süreciyle ilgili şunları aktardı; "İstanbul'u ver, Selo'yu al' şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi. Şüphesiz Selahattin Demirtaş'la da istişare edilmiştir. Başak Hanım'ın görüşleri de bu doğrultuda olunca konsensüse vardık. En güçlü adayın çıkarılması kararlılığımız elbette sürüyor."

Ali Kenanoğlu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN İSMİ DE TARTIŞILDI

Öğrendiğimiz bilgiye göre İzmir adayı olacağı iddia edilen Sırrı Süreyya Önder'in ismi Parti içinde de önerildi ancak henüz tartışılmadı. DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Önder TBMM'de de Başkanvekili görevini yürütüyor. Önder, 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve 412 bin 875 oy almıştı.