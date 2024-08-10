Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

İstanbul'da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası akademiyi gezerek, hakkında bilgi aldı.
Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerle tesisi gezerek, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bilgi aldı. - İSTANBUL
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