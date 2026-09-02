Başarır, KKTC'deki gemi kazasında gerçek sorumluların hesap vermesini istedi - Son Dakika
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Başarır, KKTC'deki gemi kazasında gerçek sorumluların hesap vermesini istedi

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin iddiaların iki ülke tarafından araştırılmasını ve gerçek sorumluların hesap vermesini istedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) gemi kazasına yönelik iddialara ilişkin, "Bunların iki ülke tarafından araştırılmasını, gerçek sorumluların hesap vermesini istiyoruz, bekliyoruz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından partisinden bir heyetin KKTC'ye gittiğini söyledi.

Heyette yer alan ve yaptıkları incelemeler hakkında bilgi veren Başarır, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Kayıp vatandaşları ve gemi enkazını arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Başarır, kazanın ardından hızlı bir refleks gösterildiğini belirtti.

Hangi şartlarda sefer izni verildiğinin araştırılmasını isteyen Başarır, "İddialar çok vahim. Daha önce yapılan bir kaza, kazadan sonra yapılan restorasyon ve bu feribotun asla seyir, yolcu taşıma işlerini yapmaması gerektiği yönünde çok ciddi iddialar var. Biz bunların iki ülke tarafından araştırılmasını, gerçek sorumluların hesap vermesini istiyoruz, bekliyoruz. Hastane ziyaretlerimizde, kurtulanlar şunu söyledi 'Biz kaptana dönün, dönün diye yalvardık ama bizi dinlemedi.' Görüştüğümüz her kurtulan bunu söyledi. Feribotun, teknik ekibin, kaptanın, personelin, hepsinin yetersizlikleriyle ilgili iddialar var. Bunların takipçisi olacağız. Bir heyetle bu olayı takip edeceğiz." diye konuştu.

Başarır, kazanın ardından KKTC'ye uçak bileti fiyatlarının arttığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Ali Mahir Başarır, Silivri açıklarında bugün meydana gelen gemi kazasını da araştıracaklarını belirtti.

TBMM'nin 3 hafta sonra açılacağını dile getiren Başarır, yaz boyunca "milletin asıl sorunu" olarak nitelendirdiği ekonominin konuşulmadığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Başarır, KKTC'deki gemi kazasında gerçek sorumluların hesap vermesini istedi - Son Dakika

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