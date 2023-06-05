Başbakan Pakistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'a davet etti - Son Dakika
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Başbakan Pakistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'a davet etti

Başbakan Pakistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'a davet etti

05.06.2023 13:36

Başbakan, Türkiye'nin son yirmi yılda attığı etkileyici adımların kaydedilen en dikkat çekici başarı olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) 7. Toplantısına davet etti. Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel barışı teşvik etme çabaları ve diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı da vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğini takdir eden Başbakan, Türkiye'nin son yirmi yılda her alanda attığı etkileyici adımların kaydedilen en dikkat çekici başarı olduğunu belirtti. Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl 100. Kuruluş yılını anarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleme ve refah yolunda büyük bir önderlik etmeye devam etmesinin tam yerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I PAKİSTAN'A DAVET ETTİ

Başbakan ayrıca, bölgesel barışı teşvik etme çabaları ve diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Pakistan'ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineleyen Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) 7. Toplantısına davet etti.

Pakistan Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki göreve başlama törenine katıldı

İKİ ÜLKE İHTİYAÇ ANINDA HER ZAMAN YAN YANA DURDU

Pakistan ve Türkiye, zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan tarihi ilişkilere sahiptir. Her iki ülke de birbirlerinin başarılarını kutlarken, ihtiyaç anında her zaman yan yana durdular.

Pakistan Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki göreve başlama törenine katıldı

ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN BAŞBAKANI'NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı, Başbakan'a teşekkür etti ve sıcak duygularının yanı sıra Pakistan hükümeti ve halkı için en iyi dileklerini de dile getirdi.

Pakistan Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki göreve başlama törenine katıldı

KONUKLAR İÇİN VERİLEN ZİYAFETE KATILDI

Daha sonra Başbakan Muhammed Şehbaz Şerif, diğer dünya liderleriyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıdeğer konuklar için verdiği ziyafete katıldı.

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Son Dakika Politika Başbakan Pakistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'a davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başbakan Pakistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'a davet etti - Son Dakika
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