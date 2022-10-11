Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunda

11.10.2022 19:44
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda, teklifin 15. maddesinden itibaren başlayan görüşmelerde, müzakerelerin ardından bir madde daha kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı İletişim Başkanlığınca iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin, basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komisyonu kararıyla basın kartı iptal edilecek.

Görüşmelerden

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, görüşülen kanun teklifini "anti demokratik" olduğunu iddia ederek, "Kimin gazeteci olup olmadığına, kimin basın kartının iptal edilip edilmeyeceğine siz karar vereceksiniz." dedi.

Tiryaki, gelişmiş ülkelerde buna gazetecilik meslek örgütlerinin karar verdiğini söyledi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bu kanun teklifinin dezenformasyon ve yalan haberi engelleyeceğinin söylendiğini belirterek, "Size kim inanır? Siz, eleştirilmek istemiyorsunuz, milletin gerçekleri öğrenmesini istemiyorsunuz. Buna da yasal bir kılıf uydurmak istiyorsunuz. İşte getirdiğiniz kanun teklifi bu. Bunun adı; basın kanunu değil, sansür kanunudur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise teklifle düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak, kanun teklifinin tekrar gözden geçirilerek, "anayasaya aykırı" olduğunu iddia ettiği hükümlerinin geri çekilmesini istedi.

Genel Kurulda, teklifin 16. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP'nin yoklama talebi üzerine, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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