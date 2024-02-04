Tamer Mandalinci Bodrum\'da Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı

Politika

Bodrum Belediye Başkan Adayı olan Tamer Mandalinci, Ankara dönüşü Bodrum'da kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ve CHP bayrakları ile toplanan partililer ve vatandaşlar, Mandalinci meydana gelirken meşaleler yaktı, sloganlar attı. Partililer "Bodrum'un gururu hoş geldin" pankartı açtı. Genç Başkan Adayı Tamer Mandalinci'yi tebrik edenler arasında geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da vardı. Yüzlerce kişiyle parti binasına yürüyen Mandalinci'ye parti binasında çiçek takdim edildi.

Parti binası önünde yaptığı konuşmada "Haydi bismillah" diyerek sözlerine başlayan Tamer Mandalinci, Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Çavuş Kadir Dingil ve yaralanan askerleri anarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. Meclis üyesi seçildiği 4,5 yıldan bu yana Bodrum'un her yerinde hiçbir ayrım yapmadan çalıştığını dile getiren Mandalinci, şöyle devam etti;

"Bizim partimiz, Dünya'nın en büyük ve en güçlü siyasi partisidir. Bu siyasi partide benim yaşlarımda olan arkadaşlarım zamanında Cumhuriyet için büyük mücadele vermişlerdir. Onlar bunu Cumhuriyet ve laiklikle taçlandırdı. Bizler, bize emanet ettiği, açtıkları yolda, gösterdikleri hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içiyorum. Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak yüklendiğim tarihi misyonun son derece farkındayım. Burada doğmuş ve büyümüş, eğitim hayatı dışında buradan ayrılmamış bir kardeşiniz olarak bu bölgenin bizler için maddi ve manevi olarak ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bir gün Bodrum Belediye Başkanlığı koltuğuna oturursam o koltuğun ne ifade ettiğini asla unutmayacağım. Sizlerin cebinden belediyeye aktardığı bütçeyi sizlerin lehine kullanmaktan, sizlerin memnun kalacağı güzel işler yapmaktan asla ve asla taviz vermeyeceğim. Lütfen şunu bilin değerli partililerim, Bodrum'u ben değil biz kazanacağız, Bodrum'u ben değil biz yöneteceğiz. Bunu kadınlarımızla, beyefendilerimizle, gençlerimizle, memurlarıyla yapacağız. Emeklisiyle, emekçisiyle yağacağız. Bunu Bodrum'un yerel değerleri ile yerlileriyle yapacağız."

Seçimi rekor oyla kazanacaklarını söyleyen Tamer Mandalinci, "En az 24 meclis üyesi ile CHP'yi Bodrum Belediyesi'nde temsil edeceğiz. Amacımız, hedefimiz sadece seçim kazanmak değil, bizlerin amacı, hedefi rekor kırmak. Sizlerle birlikte yurttaşlarım, Bodrum'da rekor kıracak mıyız? CHP'yi yüzde 60 oy oranı ile Bodrum'da yeniden, Muğla'da yeniden oy oranlarımızı katlamış bir şekilde iktidara taşıyacak mıyız? Hedefimiz önce 2024 yerel seçimleri, ardından 2028 genel seçimlerinde altı oku Türkiye'de dalgalandırmak ve Türkiye'yi tam bağımsız bir hale getirmektir. Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyor. Bizler, Atamızın partisiyiz. Bizler Atamıza verdiğimiz sözü tutmak üzere bugün ilçe örgütümüzle size sesleniyoruz. İlçe başkanım kararlı, ilçe örgütüm kararlı, benim hemşehrilerim kararlı, daha ne olsun arkadaşlar. Ancak rehavete kapılmak asla yok. Çok büyük bir söz verdik, çok kararlı geliyoruz. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Siz 31 Mart'tan sonra Bodrum'da bayram kutlamayı görün" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mandalinci ve beraberindekiler Turgutreis'e doğru yola çıktı. - MUĞLA