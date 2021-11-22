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Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

22.11.2021 15:01
Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Oto Galericiler Sitesi ile Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini ziyaret etti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Oto Galericiler Sitesi ile Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini ziyaret etti.

Hafta içi yaşadığı yoğun çalışma temposunun ardından hafta sonlarında ise toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Akman'ın bu hafta sonu ilk durağı Tuşba Oto Galericiler Sitesi Başkanlığı oldu. Site Başkanı Mehmet Öndül ve site esnafı tarafından karşılanan Başkan Akman, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Tüm esnafın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Başkan Akman, "Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Oto Galericiler Sitesi esnafımıza da hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" dedi

Daha sonra Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığına geçen Başkan Akman, burada Kooperatif Başkanı Abdulhadi Kaval ve üyeleri tarafından karşılandı. Yönetimin ve esnafın istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Akman, "Esnafımızın istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, sık sık onların muhabbetlerine ortak oluyoruz. Onlardan gelen taleplerden asla rahatsız olmayız" şeklinde konuştu.

Hem Tuşba Oto Galericiler Sitesi esnafını hem de Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek sohbet eden Başkan Akman'ın geleneksel hale getirdiği hafta sonu ziyaretlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği belirtildi. - VAN

Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

Salih Akman, Tuşba, Esnaf, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akman'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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