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Başkan Aktaş, muhalefete isyan etti - Son Dakika

Başkan Aktaş, muhalefete isyan etti

07.01.2022 11:01
Başkan Aktaş, muhalefete isyan etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilere yönelik Türkiye'nin en ucuz ulaşımı Bursa'da olmasına rağmen eylem yapan muhalefete tepki göstererek, "Ben açıkçası teşekkür beklerken eleştiri aldığım için şaşırmadım. Muhalefet tarihten beri hep bunu yapıyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilere yönelik Türkiye'nin en ucuz ulaşımı Bursa'da olmasına rağmen eylem yapan muhalefete tepki göstererek, "Ben açıkçası teşekkür beklerken eleştiri aldığım için şaşırmadım. Muhalefet tarihten beri hep bunu yapıyor" dedi.

Başkan Aktaş, dünyada bir ilk olan ve tek başına yaşayan yaşlı ve engellilere yönelik gönül bağı projesi ile uyuşturucu ve madde bağımlılarına yönelik sanal gerçeklik terapisi programının tanıtımında konuştu

"Birileri ekmek fırını önünde nöbet tutsunlar, aslı astarı olmayan konularla bizi araştırmaya çalışsınlar" diyen Başkan Aktaş, "Türkiye'nin en ucuz ulaşımını yapıyoruz. Rakamlara bakılabilir. Heyhat gel gör ki birileri de bisikletlerle çıkmış eylem yapıyorlar. Öğrencilerle alakalı yaptığımız uygulama ile fiyatları indirdik. Ben açıkçası bir erdem gösterip teşekkür beklerdim. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Bursa'da. Ama muhalefetin bu çıkışına hiç şaşırmadım. Tarihten beri yaptığını yapıyorlar. CHP ve destekçileri bizi bu konuyla ilgili eleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

Katma değer üretmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Birileri eleştire dursunlar, birileri hayali basın toplantılarıyla hayali konularla bizi itham etmeye çalışsınlar, biz şehre değer katmaya proje üretmeye her yere ulaşmaya, hiçbir önyargımız olmadan, bir gencimize daha dokunabilir miyiz, onu kazanabilirmiyiz hayaliyle hevesiyle çalışıyoruz. Bu konuda mücadele eden ve destek olan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği gönül bağı projesi ile tek başına yaşayan yaşlı ya da engelli 300 civarında kişinin evine bir sistem ve panel kuruldu. Ayrıca yaşlıların sağlık durumları akıllı bileklik ve acil çağrı butonu ile de takip ediliyor. Zor durumdaki yaşlı ya da engelli kırmızı butona bastığında o adrese doğrudan ambulans sevk ediliyor. Yeşil butona basıldığında da Evde Bakım Birimi yetkilileri ile anında görüşme sağlanıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın da destek verdiği akıllı sağlık uygulamaları kapsamında VR tabanlı sağlıklı yaşam terapisi sayesinde, alkol ya da uyuşturucu bağımlıları sanal gerçeklik ile terapi ediliyor. - BURSA

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Uyuşturucu, Muhalefet, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aktaş, muhalefete isyan etti - Son Dakika


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