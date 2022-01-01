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Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi - Son Dakika

Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi

01.01.2022 01:13
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in son saatlerinde kimsesiz çocuklar ve barınma evinde kalan evsiz vatandaşlarla bir araya gelip onlara moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in son saatlerinde kimsesiz çocuklar ve barınma evinde kalan evsiz vatandaşlarla bir araya gelip onlara moral verdi. Görev başındaki emniyet güçlerini de unutmayan Başkan Aktaş, uygulama noktasındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Yoğun iş temposuna rağmen sık sık yaptığı ziyaretlerde toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yılın son saatlerini kimsesiz çocuklar ve evsiz vatandaşlara ayırdı. Başkan Aktaş'ın ilk durağı Sırameşeler Sevgi Evi oldu. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ile birlikte Sevgi Evi'ndeki kimsesiz çocuklarla bir araya gelen Başkan Aktaş, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla sohbet etti.

Oldukça keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın ikinci durağı ise Büyükşehir Belediyesi'nin Ürünlü'deki Erkek Barınma evi oldu. Kalacak yerleri olmadığı için barınma evine sığınan vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Aktaş, hem onların hayat hikayelerini dinledi hem de rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aktaş, Bursalıların rahat ve huzur içinde bir gece geçirmesi için sabaha kadar görev başında olan emniyet güçlerini de unutmadı. FSM Bulvarı FSM Camii önündeki emniyet kontrol noktasına uğrayarak burada görevli polisleri ziyaret eden Başkan Aktaş, görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar diledi.

Bir takvim yılının daha sona erdiğini ifade eden Başkan Aktaş, yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Başkan Aktaş, "İnşallah bu covid belasından kurtulduğumuz, ekonomik alanda daha yüksek aktivitenin olduğu bir sene olur. Tabi öncelikle herkese sağlık ve sıhhat diliyorum. Yılın son akşamında da Sevgi Evlerindeki çocuklarımızı ve Barınma evindeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara moral verdik, yeni yıllarını kutladık. Bizler evimizde rahat otururken, hafta sonunun keyfini yaşarken, bizim rahatımız için, huzurumuz için çaba gösteren birileri var. Onlar da emniyet güçlerimiz. Görev başındaki emniyet güçlerimizi de ziyaret ettik. Cansiperane çalışan, pandemi sürecinde evlere yardım ve desteklerin götürülmesine varana kadar her alanda emek veren polis teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı seneler diliyorum" dedi. - BURSA

Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi

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AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi - Son Dakika


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