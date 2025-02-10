Başkan Alemdar: "Dönüşümde kararlıyız; bu yoldan dönmeyeceğiz"

Politika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi'nde konuşan Başkan Yusuf Alemdar, dönüşüm vurgusu yaptı. Sapanca'da kıyı kenar çizgisi, sit alanı ve doğal koruma alanlarında yapılaşmaya izin vermeyeceklerini tekrarlayan Alemdar, "Dönüşümde kararlıyız; bu yoldan dönmeyeceğiz. Çünkü eğer yapmazsak bir gündüz vakti depremde şehrin yarısını kaybedebiliriz. Yüzde 99 olumlu dönüşler aldık, şimdi de şeffaf bir şekilde detaylarını açıklayacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 61 maddenin görüşüldüğü toplantıda imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek, meclisin onayından geçti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gündem dışı söz alan meclis üyelerinin kentsel dönüşüm, taş ocakları, Sapanca Gölü ile ilgili kaynakları, kırsal kalkınma, bungalov ile turizm alanlarıyla ilgili soruları ve konulara tek tek cevap verdi. Kentsel dönüşümle ilgili kararlılıklarını yineleyen Başkan Alemdar, "Muhtemel bir depremde şehrimizin yarısını kaybedebiliriz. Bu yüzden başarmak zorundayız" vurgusu yaptı. Vatandaşın dönüşümle ilgili görüşlerinin yüzde 99 olumlu olduğunu kaydeden Alemdar, ilk toplantıda sözü vatandaşlara verdiklerini, şimdi ise uygulama yöntemleri ve detayların şeffaf şekilde açıklanacağını belirtti. Şehrin plan bütünlüğüne atıfta bulunan Başkan Alemdar, tüm ilçelerin düzenli bir şehir planına sahip olabilmesi için imar tekliflerinin gerekirse 3 yıllık askı sürecine bırakılıp bütünsel şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

"Kıyı kenar çizgisine, sit alanlarına müsaade etmeyeceğiz"

Şehrin kırsal kalkınma konusundaki sorunlarına değinen Başkan Alemdar, "Kırsal kalkınma konusunda ilçe ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin olumsuz bir fikir ortaya koyması mümkün değil. Üreticinin topraktan pazara, tezgaha kadar, tohumdan ürün satılana kadar tüm aşamalarda yanındayız. Bu şehrin geleceğiyle ilgili aldığımız kararları 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla alıyoruz. Yaşadığımız sürece bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz ve bunu el birliğiyle yapacağız. 16 ilçemizin 16'sına da ayrımsız şekilde hizmet ediyoruz. Taraklı da bizim, Kocaali de bizim. Eşit ve adil hizmeti götürmek bizim görevimizdir. Sapanca ile ilgili görüşlerimi Sapanca'da söyledim. Derdimiz kimsenin ekmeğiyle, geleceğiyle oynamak, malına mülküne zarar vermek değil. Kimseyi ötekileştirmek ve bir yerlere taşımak gibi bir derdimiz olmadı. Bizim görevimiz eşit ve adil olmaktır. Bu şehrin geleceğini planlamak, planlı bir yaşam tarzı sunmaktır. Arda başkanımla birçok defa görüştük. Kamunun ortak malına, dere yataklarına, Sapanca Gölü'nün kıyı kenar çizgisine, sit alanlarına müsaade etmeyeceğiz. Dere yatakları, heyelan bölgelerinde önlem almazsak Bolu'da yaşanan acı olayları yaşarız ve kaybettiğimiz canların acısını yaşarız" dedi.

"Dönüşümde kararlıyız; bu yoldan geri dönmeyeceğiz"

Kentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, "Dönüşümle ilgili insanımızın tavrını öğrenmek istedik. Yüzde 99 olumlu olduğunu gördük. Kentsel dönüşümü mutlaka başarmamız gerekiyor. Eğer başaramazsak gündüz vakti yaşanacak ilk depremde bu şehrin yarısını kaybedeceğiz. Hepimiz burada yaşıyoruz. Tığcılar'dan başlayıp adım adım uygulama yapacağız. Sadece Adapazarı değil, ilçelerde de sıkıntılar var. Şehrin tüm ilçelerinde ihtiyaç var. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Bedel ödemeyi de göze alarak çıktık bu yola, bunun da bilinmesini isterim. Gerekirse üç yıl askıda kalsın, bir daha bu şehirde meclislerde plan tadilatı yapmayacağımız bir plan yapalım. Meclisimizin gündemi plan tadilatıyla değil, şehrin geleceği ile ilgili olsun. Bu şehrin ufkunu, bu şehrin yarınını teminat altına alacak yüz yıllık bir plan yapalım. Biliyorum ilçe belediye başkanlarımın birçoğu çalışma içinde. Ortak akılla birlikte karar vererek bir imar bütünlüğünü ortaya koyalım. Böyle bir çalışmayı talep ediyorum" diye konuştu.

"Yusuf Başkanın ortaya koyduğu irade çok önemlidir"

Yusuf Alemdar'ın turizm alanındaki dönüşümle ilgili attığı adımların isabetli olduğunu ve kendisine tam anlamıyla destek vereceklerini belirten Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ise, "Yusuf Başkanımızın ortaya koyduğu irade büyük bir önem taşıyor. Bugün Yusuf Başkanın ortaya koyduğu perspektifle hareket etmezsek bu dönüşümü hak ettiği şekilde yerine getiremeyeceğimizi biliyoruz. Planlama bu yaşadığımız sorunun tek çözümüdür. Şu anda doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Senelerdir süren çalışmaların artık sonuçlanma aşamasındayız. Bu hepimiz için kritik bir süreç. Yusuf Başkanımızla yürütülen bu çalışma Sakarya'nın geleceğini şekillendirecektir. Biz de Sapanca Belediyesi olarak destek vereceğiz. Yusuf Başkanın önderliğinde Sakarya'nın başarıya ulaşacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA