Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 2019-2024 dönemi son toplantısını gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi.
Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Altay, "Özellikle bu Ramazan yüreğimiz buruk. Gazze'de kardeşlerimiz çok büyük zorluk içerisindeler. İnşallah bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve açlıkla, susuzlukla canice katledildikleri bir dönemin sona ermesini temenni ediyorum. Rabbim imtihanımızı kolaylaştırsın" ifadelerini kullandı.
Son 1 aylık dönemde ulaşımdan tarıma, çevreden kentsel dönüşüme, teknolojiden enerjiye, restorasyon çalışmalarından eğitime kadar Konya genelinde temelini attıkları veya tamamlayarak hizmete sundukları onlarca yatırımdan bahseden Başkan Altay, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilecek yeni raylı sistem çalışmaları hakkında meclise bilgi verdi.
"Konya'nın hayali olan birçok işin başlangıcını yaptık veya tamamladık"
Tüm meclis üyelere gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Başkan Altay, "Büyükşehir Meclisimiz her zaman olduğu gibi bu dönemde de Türkiye'ye örnek bir birlik ve beraberlik içerisinde Konya'ya yapılan tüm hizmetlerde oy birliğiyle karar almayı başarabilmiştir. Herhangi bir olumsuz durum, bir tartışma bir gürültü olmadan Konya'ya yakışır bir şekilde süreci yürüttük. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevi tamamlayacak arkadaşlarımıza bu yaptıkları hizmetlerin Konyalılar tarafından unutulmayacağını ve altın bir dönem yaşadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Pandemi ve deprem gibi olağanüstü bir dönem geçirdik ama buna rağmen şehrimize 52 milyar liralık yatırım yapmayı başarabildik. Konya'nın hayali olan birçok işin başlangıcını yaptık veya tamamladık" diye konuştu.
Başkan Altay, konuşmasının sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mart'ta Konya'da olacağını anımsatarak tüm meclis üyelerini büyük bir coşkuyla yapılacak Konya mitingine davet etti. - KONYA
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Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadın, kocası tarafından kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışmada öldürüldü. Kocanın emniyetteki ifadesinde, 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik' dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı koca, adliyeye sevk edilirken gazetecilere 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.
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